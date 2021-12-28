未登記工廠納管大限剩3個月 逾半數尚無申請納管

《工廠管理輔導法》2019修法，經濟部依該法執行未登記工廠合法化，經過兩年納管期，迄今已有1.4萬家業者申請納管，7,099家業者取得特定工廠登記，但仍有超過2萬家，約總量半數的未登記工廠尚未納管。對此，經濟部中部辦公室呼籲，業者應在納管大限，也就是明年3月19年前申請，勿再觀望。

未登記工廠都配置工業大縣，如台中、彰化、新北、高雄、台南及桃園等。經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，全國約有4.5萬家未登記工廠，其中已有1.4萬申請納管，7,099業者取得特定工廠登記，以及100家業者申請或已完成用地合法，因此仍有超過2萬家未提出納管申請，呼籲未納管未登記工廠需於2022年3月19日前儘速辦理納管，並強調不可能會再延長期限。

對於業者遲遲未納管，郭坤明分析，其中有一半，也就是一萬家的廠房面積不到150坪，屬於微型工廠，因為改善成本、申請程序簡便，所以都有觀望態度。另外，部分業者屬於租用土地，因此必須先與地主協調後才可以登記。

對於剩下不到四個月時間，是否足以督促2萬家業者得以來申請納管。郭坤明說，工廠可以到中辦網站來填寫表格送給縣市政府，認為只是填表申請，時間上沒有問題。

至於修法兩年期間僅有100家業者申請用地合法是否過少，他說，這個程序並不容易，因為違章建築要拆除，也牽涉到設備配置及訂單問題，但認為後續會漸入佳境。

對於這些2萬多家未納管的未登記工廠配置於哪些地方政府，郭坤明說，未登記工廠都配置工業大縣，如台中、彰化、新北、高雄、台南及桃園等。

因為後續處理涉及到使用分區變更、未納管工廠斷水斷電以及建築執照申請等，地方政府的經管、建管單位是否足以負荷後續處理。郭坤明說，經濟部也與地方政府溝通過，「不會出現塞車狀況。」

另外，經濟部交付地方政府優先查處疑似新增未登記工廠，2020年、2021年共提供近2,000家，統計至今年12月，地方政府已完成斷水斷電已達150家。至於地方政府收取的「專款專用」納管輔導金，全國約有20億元經費，已地方政府要求提出用途說明，下月開未登記工廠管理會報，由經濟部長王美親自召開會議，了解地方如何使用這筆款項。