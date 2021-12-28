快訊

反擊周刊報導 瑞莎：被幫助過的人用最惡毒言語攻擊

國家級網軍？公總臨時雇員「竄改林秉樞維基」 懲處出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院三讀 電動車輛免徵使用牌照稅延長至2025年底

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立院三讀電動車輛免徵使用牌照稅延長至2025年底。圖／聯合報系資料照
立院三讀電動車輛免徵使用牌照稅延長至2025年底。圖／聯合報系資料照

電動汽機車免徵牌照稅施行期限將於年底到期，立法院今天三讀「使用牌照稅法」部分條文修正條文，再延長電動車免徵牌照稅4年，期限至2025年12月31日。

為鼓勵民眾使用低污染車輛，實現綠能科技產業願景，現行使用牌照稅法第5條規定，直轄市及縣（市）政府得對完全以電能為動力的機動車輛免徵使用牌照稅，期限自2012年至今年12月31日，目前各地方政府也都免徵該等車輛使用牌照稅。

由於施行期限即將屆滿，行政院提出使用牌照稅法部分條文修正草案，函請立法院審議，主張再延長電動車免徵牌照稅4年，期限至2025年12月31日。立委也有提案支持延長年限，但初審時對延長多久主張不一，有4年、5年、9年、10年及無期限。

經過朝野協商討論達成共識，尊重行政機關對於電動車免徵牌照稅再延長期限的評估，照行政院版本通過，再延長電動車免徵牌照稅4年，期限至2025年12月31日，並在今天完成三讀。另通過相關附帶決議，其中包括請經濟部、財政部就電動車在整體汽車工具使用比例，於施行期間各年度結束後兩個月內提出分析資料，以掌握在運具電氣化推動進展，評估是否有續行免徵使用牌照稅的需要，及早因應。

牌照稅 電動車

延伸閱讀

美國蓋大型電動車電池廠 南韓廠商占六成多

國民黨立院幹部改選 曾銘宗李德維當選總召、副書記長

立院三讀女性產檢假加碼到7天 配偶也可請陪產檢假

林智堅不選大新竹 顏寬恒：林靜儀若當選也只是立院數字

相關新聞

房市熱的陰影：276個棄置點 台61線淪廢土之路

彰化芳苑鄉漢寶村村長鄭鵬豐已經很久沒看到大量的外地人了。直到2020年7月，一輛足足有一層樓高、俗稱「大牛」的砂石車，轟隆隆闖進村裡的主要幹道。

立院三讀 電動車輛免徵使用牌照稅延長至2025年底

電動汽機車免徵牌照稅施行期限將於年底到期，立法院今天三讀「使用牌照稅法」部分條文修正條文，再延長電動車免徵牌照稅4年，期...

明年全球智慧手機AP總出貨量15.4億顆 成長5%

DIGITIMES Research分析師翁書婷預測，2022年全球智慧型手機所需應用處理器(Application P...

工研院攜產業先進量測製程與軟性混合電子 開創新商機

經濟部技術處瞄準元宇宙（Metaverse）商機與5G等科技帶動的智慧生活趨勢，支持工研院在SEMICON Taiwan...

立院三讀增設數位發展部 科技部改國科會

立法院會今（28）日三讀通過《行政院組織法》、《數位發展部組織法》等三項修正案，以增設數位發展部，下設數位產業數、資通安...

藝文產業納入基本工資補貼範圍 預計明年1月公告

因應明年基本工資調漲，經濟部推出「受疫情影響事業基本工資補貼方案」，文化部今日發布新聞稿表示，藝文產業將納入補貼方案適用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。