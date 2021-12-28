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立院三讀 電動車輛免徵使用牌照稅延長至2025年底
電動汽機車免徵牌照稅施行期限將於年底到期，立法院今天三讀「使用牌照稅法」部分條文修正條文，再延長電動車免徵牌照稅4年，期限至2025年12月31日。
為鼓勵民眾使用低污染車輛，實現綠能科技產業願景，現行使用牌照稅法第5條規定，直轄市及縣（市）政府得對完全以電能為動力的機動車輛免徵使用牌照稅，期限自2012年至今年12月31日，目前各地方政府也都免徵該等車輛使用牌照稅。
由於施行期限即將屆滿，行政院提出使用牌照稅法部分條文修正草案，函請立法院審議，主張再延長電動車免徵牌照稅4年，期限至2025年12月31日。立委也有提案支持延長年限，但初審時對延長多久主張不一，有4年、5年、9年、10年及無期限。
經過朝野協商討論達成共識，尊重行政機關對於電動車免徵牌照稅再延長期限的評估，照行政院版本通過，再延長電動車免徵牌照稅4年，期限至2025年12月31日，並在今天完成三讀。另通過相關附帶決議，其中包括請經濟部、財政部就電動車在整體汽車工具使用比例，於施行期間各年度結束後兩個月內提出分析資料，以掌握在運具電氣化推動進展，評估是否有續行免徵使用牌照稅的需要，及早因應。
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