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遠見調查：4成5民眾對經濟有信心、5成民眾不看好加薪

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
最新調查顯示，44%民眾對台灣未來經濟態勢，抱持樂觀態度。示意圖／ingimage
最新調查顯示，44%民眾對台灣未來經濟態勢，抱持樂觀態度。示意圖／ingimage

《遠見》一年一度「台灣民心動向調查」出爐，對台灣未來的經濟態勢，44.4％民眾抱持樂觀，其中又以20∼39歲為多數。對未來經濟態勢悲觀的則有37.2％，其中50∼59歲較多對未來不看好。

有37.9％認為自己的個人財務狀況未來一年會更好，33.5％認為會變差。至於2022年是否會加薪，50.7％的民眾認為不會有變化、甚至會減少，僅有18.3％認為會有5％以內的加薪幅度。

而高達92.9％民眾認為物價一定上漲，僅有2.7％認為會下跌。面對物價上漲，民眾會選擇減少娛樂方面開支的最多，有73.7％，其次有27.4％減少衣服方面，再來則是教育層面，有21.2％。除了45.1％的民眾打算節省開支，有21.3％選擇投資理財，19.6％選擇兼職。

疫情平息之後，若有機會前往國外發展，不論是工作、投資或就學，以中國大陸12.6％最高，再來是美國12.1％，東南亞有11.2％，東北亞則有9.4％。　

對照歷年趨勢，民眾在2018年還有34.4％想去中國大陸發展，在中美貿易戰發生後，比例急遽崩跌，2019年時剩18.2％，今年僅剩12.6％，前往中國大陸愈來愈非民眾職涯發展的首選。

疫情過後最想去哪個國家遊玩？49.8％的民眾想去日本，6.9％想去中國大陸，美國則有4.6％。相比2020年，想前往日本的比例增加了7.7個百分點，想去中國大陸的比例也增加2.2個百分點。

2022年民眾最看好的產業，前兩名是半導體（26.1％）、電子業（15.5％）；最不看好的依序是觀光旅遊（14.1％）、餐飲業（11.1％）。其中，民眾對觀光旅遊業和餐飲業的看法兩極，一方面認為疫後開放觀光，將有大量觀光客重新回到台灣，有助於兩種行業發展，另一方面，則是看壞台灣觀光與餐飲的競爭力。

觀光

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