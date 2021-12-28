KPMG新團隊元旦上路 維持非審計業務雙位數成長

國內四大會計師事務所之一的KPMG安侯建業聯合會計師事務所（KPMG 台灣所）今天宣布，新的決策與經營團隊將於明年元月正式運作，新任主席陳俊光表示，這幾年全球環境變化劇烈，上任後將聚焦「Trust」 &「 Growth」並重，成為同仁、客戶、資本市場、主管機關和公眾最信賴的專業服務組織。

KPMG指出，新任決策委員會成員包括周寶蓮、施威銘、張淑瑩、張維夫、郭冠纓、陳宜君、陳雅琳、游雅絜等9位執行董事；執行長吳麟、副執行長張芷及施威銘帶領的新任執行委員會，成員包括周寶蓮、陳彩凰、謝昀澤、張字信、王勇勝、陳盈如、池世欽、郭冠纓、黃柏淑、林琇宜及連淑凌等14位經營團隊。

陳俊光表示，KPMG台灣所在前任主席于紀隆帶領下秉持One KPMG理念，與KPMG全球及亞太區等會員所密切交流，成功整合全球會員所及台灣所的資源，並拓展多項跨產業的新事業體，引領產業趨勢，讓KPMG台灣所的業務表現備受肯定。

陳俊光說，過去因地緣政治變局，美中貿易戰爭，疫情及顛覆性科技創新等，KPMG看到企業面臨巨大的風險與挑戰，也預見了台灣產業轉型成長的機會。根據2021年KPMG台灣CEO前瞻大調查的結果，企業主認為供應鏈風險，資訊安全，新興科技，氣候變遷，及營運風險管理等五大議題是經營上最具挑戰的面向，而KPMG在陪伴客戶面對上述變化，快速調整供應鏈布局，數位轉型的過程中，KPMG台灣所團隊也調整策略方向及資源配置，因此預期未來非審計業務方面，將可持續達到雙位數成長。

陳俊光指出，這一兩年不論是創新科技或疫情都加速全球市場的數位腳步，產業也已從「數位化時代」躍升到「智慧化時代」，數位轉型課題刻不容緩，沒有企業能置身事外；KPMG台灣所將持續與全球會員所緊密合作、關注產業脈動、共同投入研發資源，提供完整的解決方案優化客戶體驗，與客戶共同創建數位轉型之新價值。

他觀察，會計師這行業10多年來的執業環境變化已經異常巨大，因為國際資本市場及投資人對會計師執行業務之期許更高、責任更重，主管機關對於國際監理趨勢及公司治理標準已快速接軌並落地，會計、審計及稅務的專業規定也較以往更複雜，這些對同仁，以及整個會計師產業都是挑戰。

因應科技轉變，資訊數位化的運用大增，在審計業務人員聘用也從傳統商學院或會計系等財會背景學生，到現在跨領域資工及資訊人才聘用已佔總招募人數的三成。

面對未來的監理趨勢及產業發展，陳俊光認為，KPMG將重新檢視同仁的福利政策，合理的工作資源配置，加速投資科技工具以提升效率，強化客戶承接的評估及監督，並且跟會計師同業，客戶及主管機關有良好共識，杜絕不合理的削價競爭以改善執業環境，才能吸引更多優秀多元人才的投入，才能服務好客戶，也才能達成資本市場對會計師責任的期許。

此外，陳俊光指出，KPMG全球未來三年將投入超過 15 億美元在ESG議題上，而為落實企業內部ESG作為，KPMG近期加入全球再生能源倡議-RE100，作為2030年實現100%使用再生能源電力承諾的一部分。達成途徑包括減少 50% 的溫室氣體排放量、100%使用來自再生能源的電力、以及抵減剩餘排放量。陳俊光說，未來KPMG也將藉由自己的CDP碳揭露報告，來讓更多與氣候相關的營運資訊透明化，並積極發揮對世界的正面影響力。