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物價小組再次出手　稽查北中南九家業者

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

物價小組再出手！法務部今（27）日指出，跨部會「物價聯合稽查小組」繼24日啟動第一波北中南稽查行動後，今日再擇定具指標性之九家連鎖品牌餐飲業，進行現場稽查。

法務部說明，下游餐飲業僅為稽查之起點，稽查小組將依上周稽查所得資料進行分析，並自明日起進一步向上溯源，清查中、上游供應商有無欺罔、聯合、哄抬、囤積等行為，並加以遏阻，以平穩國內民生物價。

第二波稽查之業者，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳及手搖飲店等，地點分布在台北市、新北市、台南市、高雄市，由本部與經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農委會、行政院消費者保護處等部會單位所組成之跨部會聯合稽查小組，共同執行本次聯合稽查行動。

法務部說明，稽查小組於今日上午10時許同步展開稽查行動，現場稽查九家業者總公司，於下午2時30分許全部結束，九家業者皆能配合現場稽查及提供相關佐證資料。

法務部表示，後續稽查小組將深入研析業者漲價合理性，並向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事，依法嚴處，以遏止不法。

法務部強調，穩定國內民生物價，是政府非常重視也強力貫徹的政策，對於物價之稽查也將持續下去，以保障合法業者及民眾消費權益，確保國內民生物價穩定。

物價 餐飲業 經濟部

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