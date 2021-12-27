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明年太空產業發展編29.6億預算 科技部將爭取增加

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
科技部明（2022）年度編列29.6億太空科技與產業發展預算。圖／歐新社
科技部明（2022）年度編列29.6億太空科技與產業發展預算。圖／歐新社

蔡政府力推太空產業，科技部明（2022）年度編列29.6億太空科技與產業發展預算，科技部長吳政忠今（27）日在立法院教育文化委員會表示，要發展太空科技與產業，29.6億元預算是不足，未來科技部爭取增加預算，盼朝野立委支持。

蔡總統已於今年6月發布《太空發展法》，行政院會日前接續通過「國家太空中心設置條例」草案，並送立院審查；今年11月下旬屏東縣牡丹鄉旭海部落會議同意科技部設置「短期科研火箭發射場域」。立法院教育文化委員會今日審查科技部2022年預算案，太空科技與產業發展議題與進度備受朝野立委關注。

太空中心主任吳忠信表示，旭海部落同意設置「短期科研火箭發射場域」，僅限短期科研使用，不是供大型火箭使用；部落會議同意後，須經30天公告，因此預計明年1月初就可以開放申請，而科研發射依規定須於二個月前提出申請，因此預計明年3、4月就會有科研發射活動。

吳忠信表示，據他了解，陽明交通及成功大學的團隊會提出火箭發射申請，陽明交大預計在3月、4月發射火箭，成大則會在6月、7月發射，但實際情況還要看學校的整備狀況。

立委關切推動太空產業，科技部和經濟部如何分工。吳政忠表示，台灣的太空產業在過去30多年來大部分是在做遙測，未來的發展則有很大部分會在通訊領域，亦即B5G低軌衛星，這是要邊做邊學。一顆人造衛星，包括衛星主體及酬載，要一起做，因此由太空中心與經濟部旗下工研院合作，太空中心負起全責。

吳政忠表示，未來B5G相關設備進入量產化，就須由經濟部推動，事實上他已拜託經濟部參與，關於B5G地面接收設備，經濟部亦已組織產業聯盟，同步進行技術開發，他強調，須跨部會合作建立低軌衛星通訊技術。

朝野立委關切太空產業發展，都主張科技部進行專案報告，因此建議先凍結部分預算，提案凍500萬元至25%都有，綠委主張凍結1,000萬元或1,500萬元，以表示支持太空產業發展，因藍委堅持凍結2,000萬元，最後吳政忠接受，待下會期科技部進行專案報告結束後，再行解凍。

吳政忠強調，事實上發展太空科技產業，以29.6億元預算根本不足，科技部未來爭取預算增加，盼朝野立委支持。

太空 科技部 經濟部

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