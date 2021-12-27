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聯合再生明年砸71億元 擴增太陽能系統及儲能設備

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
聯合再生已有在手案場為全台各地公有房舍屋頂、校園風雨球場、台鐵及台水太陽能案場、掩埋場及大型滯洪池，新增併網案場將達140MW，未來對營收年貢獻約新台幣7.8億元，明年將投入新台幣61億元。圖／聯合報系資料照
聯合再生已有在手案場為全台各地公有房舍屋頂、校園風雨球場、台鐵及台水太陽能案場、掩埋場及大型滯洪池，新增併網案場將達140MW，未來對營收年貢獻約新台幣7.8億元，明年將投入新台幣61億元。圖／聯合報系資料照

由於台灣積極進行能源轉型，聯合再生能源（3576）看好國內太陽能市場，於明(2022)年將大幅增加國內太陽能案場投資、擴張大尺寸太陽能電池產能及自建儲能AFC設備系統，預計2022年資本支出將達新台幣71億元，已於今（27）日通過董事會。

隨著訂單需求與市場的強力反饋，聯合再生能源產能需進一步擴大，以配合市場需求，預計將投入新產能大尺寸電池M6 9-busbar與M10 10-busbar產品，2022年投資金額預計新台幣7億元左右，擴產後台灣太陽能電池產能將達1.3GW，模組將達1.2GW，以滿足國內市場成長的需求，估計聯合再生今年台灣市占率可超過四成以上。

聯合再生已完成台灣自來水公司、台南停車場及高雄旗津生命紀念館等約30MW標案，並於今年年底掛表併網。展望2022年，聯合再生已有在手案場為全台各地公有房舍屋頂、校園風雨球場、台鐵及台水太陽能案場、掩埋場及大型滯洪池，新增併網案場將達140MW，未來對營收年貢獻約新台幣7.8億元，明年將投入新台幣61億元。另外，聯合再生將自行開發約100MW的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約200MW左右的太陽能案場，全年總計應可開發300MW的太陽能案場，對台灣綠能創能做出極大貢獻。

聯合再生表示，由於儲能系統在調節電力平滑輸出及減少對電網衝擊有極為重要的角色，隨著再生能源占比越來越高，儲能系統也將更普及。該公司除了積極參與台電儲能系統參與輔助服務的標案外，也開始自建AFC儲能設備，預計將建設12.3MWh的自持系統，總投入金額約新台幣2.6億元，預計2022年第3季完工。未來聯合再生能源是國內最大的創能+儲能全方位綠電解決方案供應商。

太陽能電池 再生能源

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