淨零碳排將成顯學 曾文生：靠智慧建築

智慧建築的淨零碳排將是一門顯學，建築產業一定得跟進！經濟部次長曾文生強調，為了達到 2050 淨零碳排，建築產業的減碳絕不能忽視，尤其在照明、空調、電梯等三大耗能元素上，應該更加「智慧化」。內政部建研所所長王榮進則希望，未來智慧建築能在設計、建造、維護管理都達到節能減碳的目標。

淨零智慧建築

曾文生說，台灣在過去已達成了許多智慧建築的成就，但「建築淨零碳排」是未來「沒得選擇、一定要做」的目標，因為國際能源總署（IEA）統計發現，建築部門的碳排佔總量的 38%，因此如何有效減少建築物在生命週期中的碳排，在未來將是一門顯學，且非常仰賴智慧建築專業。

曾文生進一步強調，如果建築部門無法有效減碳，台灣想達成 2050 淨零碳排將非常困難，照明、空調、電梯三大能耗都需要更智慧化，其中空調是最需要解決的問題，未來最佳情況希望能將熱能阻絕於外，避免房屋因日曬而增溫，或以更有效率的方式降溫。

智慧建築四大方向

王榮進也說，目前在台灣智慧建築協會創會理事長温琇玲的協助下，已開始從建築生命週期來進行規劃，以達成節能減碳目標，並推出建築 4.0 政策。

王榮進說，未來的智慧建築有四大方向，包括智慧管理、智慧營造、智慧建材、AI 應用等，盼在設計階段就進行溫度與碳排等方面的模擬，用技術與各種方式減少進入建物的熱量，達到節能效果，並在建材工法上嘗試減少排碳量，也透過 AI 把建築、能源數據記錄下來，找出讓能源最有效利用的方式。

此外，温琇玲也指出，2023 年提出的智慧建築指標規劃以效益為導向，往基礎設施、維運管理、安全防災、節能管理、健康舒適與智慧創新指標等六項指標來做，包含 14 大項、77 小項的評估項目。

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