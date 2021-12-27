快訊

顏寬恒控16名檢察官進駐中二「政治偵查」 中檢回應了

淨零碳排將成顯學 曾文生：靠智慧建築

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
智慧建築的減碳對台灣 2050 淨零碳排的目標極為重要。圖／網路截圖
智慧建築的減碳對台灣 2050 淨零碳排的目標極為重要。圖／網路截圖

智慧建築的淨零碳排將是一門顯學，建築產業一定得跟進！經濟部次長曾文生強調，為了達到 2050 淨零碳排，建築產業的減碳絕不能忽視，尤其在照明、空調、電梯等三大耗能元素上，應該更加「智慧化」。內政部建研所所長王榮進則希望，未來智慧建築能在設計、建造、維護管理都達到節能減碳的目標。

淨零智慧建築

曾文生說，台灣在過去已達成了許多智慧建築的成就，但「建築淨零碳排」是未來「沒得選擇、一定要做」的目標，因為國際能源總署（IEA）統計發現，建築部門的碳排佔總量的 38%，因此如何有效減少建築物在生命週期中的碳排，在未來將是一門顯學，且非常仰賴智慧建築專業。

曾文生進一步強調，如果建築部門無法有效減碳，台灣想達成 2050 淨零碳排將非常困難，照明、空調、電梯三大能耗都需要更智慧化，其中空調是最需要解決的問題，未來最佳情況希望能將熱能阻絕於外，避免房屋因日曬而增溫，或以更有效率的方式降溫。

智慧建築四大方向

王榮進也說，目前在台灣智慧建築協會創會理事長温琇玲的協助下，已開始從建築生命週期來進行規劃，以達成節能減碳目標，並推出建築 4.0 政策。

王榮進說，未來的智慧建築有四大方向，包括智慧管理、智慧營造、智慧建材、AI 應用等，盼在設計階段就進行溫度與碳排等方面的模擬，用技術與各種方式減少進入建物的熱量，達到節能效果，並在建材工法上嘗試減少排碳量，也透過 AI 把建築、能源數據記錄下來，找出讓能源最有效利用的方式。

此外，温琇玲也指出，2023 年提出的智慧建築指標規劃以效益為導向，往基礎設施、維運管理、安全防災、節能管理、健康舒適與智慧創新指標等六項指標來做，包含 14 大項、77 小項的評估項目。

【更多精采內容，詳見

建築 減碳 曾文

延伸閱讀

原物料沒漲業者卻漲價 經濟部：一定會處理

萬隆變電所火災事故 經部：啟動盤查春節前完成改善

【重磅快評】蔡式文青硬拗不了插在藻礁上的鐵樁

指段宜康與林秉樞「交情匪淺」 馬文鈺：很多對話都被錄下

相關新聞

鴻海今跳電...明年真的缺限電？學者：幾乎沒辦法避免

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘，日前才在四大公投皆沒有通過時，提醒台灣明年會缺電，沒想到鴻海土城頂埔廠今（27）日上午...

連10紅 11月景氣燈號續亮熱絡紅燈

國發會今天下午公布11月景氣對策信號，燈號亮出第10顆代表景氣熱絡的紅燈，綜合判斷分數38分、較上月減少1分。官員表示，...

國泰金：估明年台灣經濟成長率3.9%

國泰金（2882）今（27）日下午舉行第4季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰與台大產學合作團隊上調今明二年經濟成長率預...

明年太空產業發展編29.6億預算 科技部將爭取增加

蔡政府力推太空產業，科技部明（2022）年度編列29.6億太空科技與產業發展預算，科技部長吳政忠今（27）日在立法院教育...

2020年網路銷售衝4.59兆續創新高 服務業增幅趨緩

主計總處統計，2020年全體企業網路銷售金額達新台幣4兆5901億元，續創新高，年增幅5.9%；不過受到疫情影響，去年服...

聯合再生明年砸71億元 擴增太陽能系統及儲能設備

由於台灣積極進行能源轉型，聯合再生能源（3576）看好國內太陽能市場，於明(2022)年將大幅增加國內太陽能案場投資、擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。