2022高房價與打房政策糾結 房仲：打久了房市會降溫

2021房市價量齊揚的走勢，且從過去的台北領頭羊轉變為「竹南高」引領風騷，不過高漲的房價最終可能成為社會問題，房仲表示，展望2022將會是高房價與政策糾纏的一年，初期政策還不會動搖市場信心，但之後持續會有政策出手，久了還是會動搖民心，進而讓房市降溫。

信義房屋專案經理曾敬德表示，2021雖有疫情干擾，但三級解除後買盤回籠，加上市場對通膨爆發，科技廠擴廠又吸引資金搶先布局，同時地價、造價同步翻揚，外在則有近年最強的資金行情，包括利率史上最低、貸款期數史上最長、股市創新高轉入房市、台商回流潮，在眾多利多條件匯聚之下，房市呈現價量齊揚走勢，許多區域房價都創下歷史新高。也輪動到雙北市以外的區域，房市呈現「竹南高」熱。

展望2022年，市場會出現幾項改變，首先超寬鬆的利率條件可能出現改變，目前央行已針對建商融資進行金檢與降低貸款成數，另一方面銀行放款政策也會進一步緊縮，同時下半年美國可能進入升息循環，台灣後續可能跟進，低利環境可能出現轉折。

再來，都會區過去一年房價大幅走揚，有些甚至漲幅達到2成，高房價可能成為新的社會問題，過去的經驗往往政策高頻率出手時，也是景氣走到高峰的時候，2022將會是高房價與政策糾纏的一年，初期政策還不會動搖市場信心，但若不斷有政策出爐且加強管制力道，久了還是會動搖民眾信心，進而讓當前的房市降溫。