國泰金：估明年台灣經濟成長率3.9%

國泰金（2882）今（27）日下午舉行第4季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰與台大產學合作團隊上調今明二年經濟成長率預估，明年預估值從3.5%提升至3.9%，得益於內需消費改善及外需出口有撐，整體情況將呈現外溫內熱的局面，此預估值低於主計處的4.15%與央行的4.03%。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授表示，「外面很冷台灣經濟燒滾滾」。主計處上修預估值，國泰金也估今年台灣經濟成長率上看6.1%。明年各國都較今年減緩，美國明年較今年經濟成長率下修1.5%，中國下修3%，中國下修1%影響台灣GDP0.3%；美國若下修1%，影響台灣下滑0.5%，因此綜合過去資料，明年也下修台灣至3.9%，有80%機率落在2.9%~4.9%之間。據統計台灣過去20年的平均成長率剛好即在4%。

至於外界關心台灣央行明年升息的腳步？徐之強說，央行說上一次升息是2011年，如今已超過10年，只有下調沒有上修過，明年很可能會升息，美國升息當然也會跟著腳步升息。他強調「過去台灣央行步伐通常下降快升息慢」。台灣央行上次降息是1碼，降息幅度會比較大，升息會稍減緩，因此明行會觀察美何時升息，外界估6月最快升息，6、9、12各升息1碼，台灣央行最快則是明年6月，可能會半碼半碼升上去，會觀察台灣經濟狀況，若經濟好、通膨率高，才會一次升息一碼，若通膨溫和，經濟表現也溫和的話，則可能半碼半碼的升。

聯準會升息，美元對所有貨幣有望轉強勢並上升，台幣升值壓力減緩，但因近來表現強勢，可能只會稍貶一些。台幣明年兌美元會在28附近，但若要破27.5元會較有挑戰性。

新病毒現世，企業信心短期面臨不確定性，國泰金估明年美國經濟成長率為3~5%，中國為5~6%，歐盟為3.5~4.5%。美國最大三個因素為疫情、通膨與美國聯準會升息，但要觀察財政政策能否通過。

徐之強說，中國明年是全球景氣最大的風險，一是美中貿易戰持續，二是共同富裕反籠斷及去槓桿；三是十二大，2030年碳中和目標耗能產業進行監管；因此明年經濟成長率有很大的風險。

未來一季民眾將感受到通膨的壓力，11月物價指數創下106個月新高，物價上漲壓力重，今年創13年以來的新高，明年上半年還會持續，下半年會稍為減緩，每月購買力頻率大於1次的商品超過6.6，今年下半年壓力非常大。

國泰台大團隊認為明年經濟景氣穩定左右，沒有衰退的風險。帶動最大引擎仍是出口、投資跟消費。護國神山台積電（2330）仍是支撐台灣經濟成長的主要力道，半導體在人工智慧或是車用等用途廣，不算是出口或投資最重要一塊，例如它在台中、高雄投資等，明年半導體成長還是很樂觀的成長；此外明年下半年民眾消費成長會比較大，明年經濟成長率上半年估3%，下半年估5%。

美國11月物價上漲率6.8%，金融情勢緊縮，近來又上漲一些；美聯準會加快縮減購債，明年上半年結束量化寬鬆，美國利率會上升，最高機率判斷3%~4%。反應金融市場對於美趨向鷹派的解讀。台灣央行因楊總裁已說明年央行升息機率非常大，國泰台大團隊也預估央行會隨聯準會升息，明年上半年物價上漲率仍大，下半年隨升息而減緩。

台股站上萬八點，民眾對股市的樂觀與風險指數都很樂觀。我國金融趨勢從寬鬆到穩定靠近，呈現穩中帶緊的局面，明年經濟成長主要因素，疫情會影響全球經濟景氣，是否恢復正常經濟活動有待觀察，供應錬不均仍會持續，增加經濟前景的不確性定；此外主要國家央行因應通膨，加速升息，如美聯準會或是中國經濟下行風險大，中國人行降準等；美中爭端與國際地緣政治的不確定性。正面因素則有本土疫情控制得宜，台廠營運相對穩定，國際景氣復甦、新興科技雁用需求持續有利出口等。