物價漲不停 經濟部討論惡意業者不發基本工資補助

民生用品持續喊漲，經濟部在要求量販店、超市佈置平價專區後，上周也派出稽查小組進行物價調查。經濟部長王美花今（27）日表示，經過稽查小組分析，如果業者確實有哄抬物價的情況，可能會在基本工資補助辦法中作出對應措施。

王美花表示，上周經濟部是配合法務部、公平會做物價相關調查，調查回來後會分析相關成本、就民生成本做分析，分析結果會提到稽查小組去討論。分析內容包括經濟部掌握到的進口成本、廠商提供資訊等，會做比較細膩的分析。

有立委建議，如果業者哄抬物價，明年就不補助基本工資，王美花說，經濟部剛好要發布基本工資補助相關辦法，確實可以在這個辦法中加入對應處理方式，經濟部內部會再討論。