鏡頭之外大立光也攻隱形眼鏡 子公司星歐光學接連獲獎

大立光（3008）旗下子公司星歐光學近期接連獲國內權威機構肯定，所推出的減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡先獲衛福部及經濟部共同舉辦第20屆「藥物科技研究發展獎」醫療器材類入圍獎之後，再獲第18屆「國家企業新創獎」。

藥物科技研究發展獎是由衛福部與經濟部合辦，為提升醫療器材製造工業水準與臨床試驗品質，致力於新醫療器材相關產製技術研發而有成效卓越貢獻者所設立的獎項，為國內唯一由兩大中央主管機關共同主辦暨審查的醫療器材科技研發獎勵活動，這次獎項是醫療器材管理專法今年5月施行後，首次針對醫療器材所授予的獎項。

國家新創獎為國內生醫與大健康領域創新競逐的最高指標獎項，由80位醫界領袖、權威科學家、產業科技專家以及部會首長共同遴選推薦，為台灣創新研發最高榮譽。

星歐光學2004年創立，為全球最大鏡頭製造商大立光集團關係企業，主研發與銷售各類隱形眼鏡；近年來積極投入兒童近視控制領域，所研發的「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」為台灣唯一經過國內3家醫學中心臨床試驗通過之多焦點隱形眼鏡，並取得衛福部食藥署核發之醫療器材許可證，是截至目前為止，台灣唯一通過國內臨床試驗且取得許可證之國產醫療器材。