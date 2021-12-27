大立光旗下星歐眼鏡獲「國家企業新創獎」殊榮

大立光（3008）旗下星歐光學推出的「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」日前榮頒衛福部及經濟部共同舉辦「藥物科技研究發展獎」醫療器材類入圍獎；同一產品「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」又榮獲「國家企業新創獎」殊榮。

藥物科技研究發展獎是由衛福部與經濟部合辦，為提升醫療器材製造工業水準與臨床試驗品質，致力於新醫療器材相關產製技術研發而有成效卓越貢獻者所設立之獎項，為國內唯一由兩大中央主管機關共同主辦暨審查之醫療器材科技研發獎勵活動。

尤其本次獎項之頒與，更是醫療器材管理專法於今年5月施行後，首次針對醫療器材所授予獎項，益顯珍貴。國家新創獎則為國內生醫與大健康領域創新競逐的最高指標獎項，由80位醫界領袖、權威科學家、產業科技專家以及部會首長共同遴選推薦，為台灣創新研發最高榮譽。

星歐光學的「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」接連獲得衛福部、經濟部共同肯定及國內生醫創新最高指標獎項，代表星歐光學之產品研發、技術創新與生產製造均獲得認同，實屬不易。

「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」為台灣唯一經過國內三家醫學中心臨床試驗通過之多焦點隱形眼鏡，並取得衛福部食藥署核發之醫療器材許可證，是截至目前為止，台灣唯一通過國內臨床試驗且取得許可證之國產醫療器材。

大立光表示，隨著3C用品的普及與愈趨繁重的課業壓力下，台灣學齡孩童的近視比例逐年上升，接連獲得權威機構頒獎肯定且領有醫療器材許可證號之「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」，將能為廣大近視學齡孩童提供傳統近視控制方式以外之另一更佳選擇。

星歐光學創立於2004年，為全球最大鏡頭製造商「大立光集團」關係企業。目前大立光透過旗下大陽科技持股星歐，持股比例40.5%，依據大立光最新財報，星歐今年前三季獲利1.57億元，已逼近去年全年1.59億元，成為該集團旗下獲利小金雞。