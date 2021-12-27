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12月CCI連五降 「家庭經濟狀況」信心指數重跌

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
中央大學台經中心今（27）日公布12月消費者信心指數（CCI）為73.02點，較11月下降0.31點，連五降，為今年7月以來新低。本報資料照片
中央大學台經中心今（27）日公布12月消費者信心指數（CCI）為73.02點，較11月下降0.31點，連五降，為今年7月以來新低。本報資料照片

中央大學台經中心今（27）日公布12月消費者信心指數（CCI）為73.02點，較11月下降0.31點，連五降，為今年7月以來新低。民眾擔憂物價上漲可能影響家庭收支，未來半年家庭經濟狀況指標也下探19個月新低。

本月消費者信心指數（CCI）下降幅度最多的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為79.35點，與上月的調查結果下降2.6點，跌得相當嚴重，物價水準也較上月調查結果再下降1.3點，是近12年4個月以來新低。

輔仁大學副校長謝邦昌呼籲政府，一定要重視物價上漲造成一般民眾或所得偏低家庭的衝擊，照顧民生和廣大的中低收入戶，比打房更重要。

此外，在「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為122.2點，與11月的調查結果相較上升2.7點，也是去年4月以來新高。「未來半年購買耐久性財貨時機」也是本月上升幅度第二的指標，本月調查結果為122.05點，較上個月上升1.55點。

分析房價上漲原因，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，房價上漲主要是因為疫情期間各國採取貨幣寬鬆政策，使得市場資金充裕，流向各種投資市場，各國房地產都上漲，台灣上漲的幅度則是在中間，此波房價上漲是資金現象所產生的結果。但，值得注意的是，國內房價還面臨原物料、營建成本的上漲和高工資的影響，因此要房地產大幅修正恐怕很難。

上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為50.4點，較上個月調查結果上升1.6點。不過，中央大學EMBA執行長姚睿指出，該指數仍顯中度悲觀，主要是因為美國聯準會（Fed）準備升息，外資觀望，以及集中市場動能下降，使得股民信心不足。

12月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為110年12月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2874位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

中央大學 房價

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