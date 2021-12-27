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先漲價再領基本工資補助？經長：將研議機制防堵

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。記者王昭月／攝影
經濟部長王美花。記者王昭月／攝影

行政院上周成立跨部會物價聯合稽查小組以因應不斷飆升物價。而因為明年將調漲基本工資，雖然政府對於受創服務業有提出基本工資補助方案，但立委提議針對哄抬價格業者不補助，經濟部長王美花今（27）日說，確實會研擬在相關辦法裡面，這部分還需要討論。

王美花表示，目前是稽查小組經濟部是配合法務部、公平會做相關調查，調查回來後會分析相關成本，經濟部會就民生成本、進口成本、廠商提供資訊等做分析，會提到稽查小組那邊去討論。

補貼金額為投保薪資級距24,000元及25,200元，按員工數每人1,000元定額計算補貼款；投保薪資在23,100元以下部分工時員工，以每月70小時估算，每人每月560元定額補貼，補助時期為明年1至6月。營業額衰退比較期間為9月至10月，但受損標準為20%。

行政院10月14日核定明年基本工資調漲方案，2022年基本月薪從24,000元調漲至25,250元、時薪由160元調至168元，調漲幅度約5.21％。

投保薪資 經濟部 基本工資

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