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台經中心公布12月CCI 指數連五降

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布12月的消費者信心指數（CCI）調查，總數為73.02點，與上個月相比下降0.31點，指數連續五個月下滑；六項指標中分別呈現三升三降的分歧走勢，其中上升最多的指標為「投資股市時機」，下降最多的是「家庭經濟狀況」。而從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

台經中心指出，這次調查三項上升的指標為國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財，下降的指標微物價水準、家庭經濟狀況、就業機會。

其中上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為50.4點，較上個月調查結果上升1.6點；上升幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」的122.05點，較上個月上升1.55點；上升幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」的87.1點，與上個月調查結果相較上升0.4點。

至於下降幅度最多的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，這次調查結果為79.35點，與上月的調查結果相較下降2.6點；下降幅度第二的是「未來半年國內就業機會」，調查結果為65.05點，與上個月相較下降1.55點；下降幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」的34.15點，較上月下降1.3點。

此外，在「購買房地產時機」指標方面，台經中心說，12月調查結果為122.2點，與上月的調查結果相較上升2.7點。

在台灣能源安全指標（TESI）方面，今年第三季台灣能源安全指標為77點，較今年年第二季的73點增加4點、較去年同季減少7.2點。

在「目前健康狀況」指標方面，12月調查結果為106.85點，較上月下降2.65點；「預期健康狀況」指標為93.25點，較上月下降1.3點。

這份調查是由中央大學台經中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為12月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2874位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

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