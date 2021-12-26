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中油：明日起汽、柴油調降0.2元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油調降0.2元。圖／中油提供
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油調降0.2元。圖／中油提供

台灣中油公司今天宣布，自明（27）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.5元、95無鉛汽油每公升29.0元、98無鉛汽油每公升31.0元、超級柴油每公升25.5元。

中油表示，受歐洲多國重啟嚴格防疫措施、美國參議員倒戈反對拜登政府社會支出法案等因素影響，導致國際油價下跌。本週調價指標7D3B週均價下跌0.8美元，新台幣兌美元匯率升值0.001元，國內油價依公式計算跌幅為0.88%。配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元並按浮動油價調整原則，換算後價格仍應低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），本周汽、柴油價格每公升實際各調降0.2元。

中油指出，油價依油價公式、政府調降貨物稅及維持亞洲鄰近國家最低價機制調整，累計今年初至11月底止，中油共吸收78.7億元。

國際油價 中油公司 貨物稅

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