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經濟指標寫佳蹟 蘇揆：今年「3個21」破紀錄

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

行政院長蘇貞昌今（25）日出席竹科X基地第一軟體大樓開工動土典禮，他於活動中指出，我國經濟在世界經歷最艱困的疫情之際，依然寫下「3個21」的奇蹟，不只外銷訂單、投資占比連續21期寫新高，失業率也是21年來同期最低。

蘇貞昌表示，2021年再過六天就要結束，在蔡總統領導下，台灣已創下「3個21」的奇蹟：第一，我國外銷訂單已連續21個月正成長；第二，今年投資額占GDP比例達26.8%，創21年來最高；第三，上業失業率為3.66%，也是21年來同期最低。

蘇貞昌強調，這「3個21」的奇蹟得來不易，台灣在全世界經歷最艱困的時刻，仍交出最亮麗成績。

蘇貞昌表示，新竹科學園區從41年前設立迄今，一直是台灣高科技產業與龍頭產業聚集之地，竹科的年產值更破兆元，去年全年共1.24兆元，今年光是1至10月，便已達到1.3兆元，這個成果得來不易，是業界、政府齊心共同努力而來。

蘇貞昌指出，產業發展需要基地，因此政府這兩年來一直持續推動相關計畫，包括核定竹科老舊廠房更新，增加10萬坪的標準廠房樓地板面積及寶山二期擴建，新開發90公頃用地等；近期行政團隊亦出席陽交大產學創新研究學院揭牌典禮，政府在土地、人才等各方面，皆盡心盡力。

蘇貞昌強調，今天新竹科學園區X基地第一軟體大樓開工動土，正是展現從政府到民間產、學、研各方齊心合力的成果，不僅突破困難，也帶來希望，如同未來的「大新竹」，將帶來大願景、大希望，也至盼各界敞開心胸，用最大的努力，讓台灣更進步、更有效率，也更有力。

蘇貞昌 竹科

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