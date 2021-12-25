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物價聯合稽查小組啟動 實地稽查六家餐飲業者

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

跨多個部會的「物價聯合稽查小組」本周正式展開實地稽查，經濟部今（25）日指出，首波稽查對象以餐飲業為主，目標是近期宣布漲價的連鎖火鍋店、速食店、特色料理餐廳等六家品牌業者，若發現涉違反《公平交易法》廣告不實，或《刑法》意圖哄抬交易價格的行為，將依法嚴辦。

經濟部指出，由於近期民生餐飲漲價頻傳，為防堵不肖業者藉機哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷，行政院已指示法務部成立跨部會「物價聯合稽查小組」，小組成員除經濟部外，還有公平會、農委會、財政部、消保處等，今年12月10日成立後，便密切關注物價波動。

據瞭解，昨日由法務部帶頭發動稽查，首波稽查的業者共六家，地點分布在台北市、新北市、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市等地區。

稽查小組於昨日上午10時全國同步展開稽查行動，在下午3時告一段落，稽查相關業者包括總公司及其分店，要求業者說明具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及提供相關佐證資料，亦現場稽查漲價情形。

在本次稽查取得相關資料後，稽查小組還會還會針對業者漲價合理性，並向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事。

經濟部表示，若在稽查小組查證後，發現業者涉有違反《公平交易法》第15條當中所訂的聯合行為，或是公平法第25條所訂，涉及廣告不實的欺罔行為，甚至是《刑法》第251條，意圖抬高交易價格，為此而囤積物品等情形，便會將案件交卜公平會或檢調機關，依法速查嚴辦。

經濟部指出，本次受到稽查的六家業者，多數表達能理解政府穩定物價的作為，但是經歷新冠肺炎疫情的洗禮，各類原物料上漲，業者為了整體經營考量，不得不調整部分餐點品項價格，但願配合查核並提供相關資料。

另為使稽查程序兼顧業者合法權益之維護，稽查小組已先於日前發出調查書函且於當日送達各家業者收受，並請業者針對漲價資訊先行檢視並備妥佐證資料，以供查核。

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