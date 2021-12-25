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明年新制！50~99人高風險作業企業 明年起應提供臨場醫護
明年元月起，勞工人數在50人以上、未滿99人，且從事特別危害健康作業的事業單位，必須提供臨場醫護服務，提供勞工健康管理、職業病預防及健康促進等保護。勞動部職安署推算，約新增1000家中小企業適用。違者限期改善，否則將處以3萬至15萬元罰鍰。
勞工健康保護規則明定，聘雇一定人數以上的企業，應雇用或特約醫護人員辦理健康管理、職業病預防等勞工健康保護事項，該法規分3階段降低企業需雇用醫護人員的門檻，已漸進式地將勞工人數門檻從300人、200人，調整至現行的100人以上。明年起，再進一步擴大勞工健康保護的涵蓋對象，下修至50人到99人的企業應提供臨場醫護服務，但特別限定從事特別危害健康作業在1人以上、未滿49人者的事業單位。
也就是說，50人到99人事業單位裡面，只要有1個員工從事如高溫、噪音、化學有機溶劑等31類特別危害健康作業，雇主就有義務要提供臨場健康服務。
職安署衛生健康組組長張國明解釋，考量到50到99人的事業單位多為中小型企業，資源與經費相對不足，再加上目前醫護人員量能不足，才會在這個人數級距特別限定有從事特別危害健康作業的優先適用，之後會再做滾動式檢討，陸續公告新納入也適用的行業。
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