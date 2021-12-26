民生用品喊漲 王美花：會查是否囤積

旗下有「五月花」等衛生紙品牌的永豐實昨天宣布漲價。經濟部長王美花今天表示，會由行政院跨部會小組稽查民生用品是否漲價、漲幅是否合理，以及是否有囤積狀況。

王美花上午出席高雄中油高煉廠循環技術暨材料創新研發專區聯合成果展，以及粉體材料先進製程研發中心揭牌儀式。接受媒體聯訪被問及近期民生物品漲價情況，她說，衛生紙等民生物品漲價，經濟部有跟業界有瞭解、掌握相關狀況，在進口材料跟運費的部分確實成本有上漲。

外界擔心漲價風聲可能引起囤積，王美花強調，目前已掌握相關狀況，行政院也有跨部會小組進行稽查，持續了解相關民生用品市價是否有漲、價格漲幅合不合理，並稽查是否有囤積狀況。

王美花出席今天活動致詞表示，高煉廠自民國104年關廠，今天確立55公頃原辦公處整合為循環材料應用專區，有南部大廠參與，並由中鋼、中油、台糖等國營事業投入進行無機、有機、生質與半導體等領域的研發與量產。

王美花說，原1號倉庫將轉型「粉體材料先進製程研發中心」，引進工研院、中科院等單位進駐，提供未來再生料源的技術開發和認證。未來這處場域將保留歷史文物、建築，讓有關單位投入研發、產業發展，對高雄會是非常大亮點。

總統府國策顧問何美玥說，高煉廠是中油起家厝，將來做為研發專區也要變成另一個帶動產業的力量，肩負跨領域、跨產業、跨單位合作模式，加速落實新循環材料開發，提升產業高階材料自主化，並藉由國營事業的參與促進改變，也為循環經濟產業加值。

高雄市副市長羅達生指出，研發專區預計投入近新台幣60億元建構，估可帶動1.6萬就業人數，是台灣工業褐地重生轉型新型態。