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勞動基金明年砸23億美元 投資氣候變遷主題海外股票

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動基金布局台股，也布局海外。勞動部勞動基金運用局今（24）日表示，明年亦將辦理23億美元（折合新台幣約638億元）國外股票委任，規畫徵選五家，每家4.6億美元，預計將於明年第1季上網公告，並在明年第2季完成選任相關作業。

勞金局副局長劉麗茹表示，勞動基金國內、國外布局約各占50%，明年除了規畫辦理國內股票委任外，亦將辦理23億美元國外股票委任。

勞金局表示，承續永續投資理念，明年將辦理全球氣候變遷為主題之「全球氣候變遷增值股票型」委外，規劃採用巴黎協定氣候相關指數，透過投資來支持邁向綠色經濟的企業，此亦創亞洲退休基金之先例，期盼能引領其他法人投資機構對全球氣候變遷等環境永續議題之重視。

勞金局官員進一步指出，巴黎協定氣候相關指數過去五年平均報酬率為14.06%，打敗傳統指數，每年績效表現皆超過傳統指數1.8%；明年23億美元國外股票委外案，其報酬率設定為「巴黎協定氣候相關指數當年度報酬率，加上0.5%的超額報酬率」。

巴黎協定 股票

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