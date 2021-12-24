供應鏈重組 越南首度擠入我國第九大曝險國

美中貿易戰供應鏈重組效應顯現。中央銀行今（24）日公布9月底國銀國家風險統計，國銀對越南曝險金額為148.6億美元，連六季上漲並續創新高，季增13.68億美元，且一舉超越英國，首度擠入國銀第九大曝險國。

央行金檢處副處長潘雅慧指出，越南首度擠入第九名，主要是受到美中貿易戰產業鏈移轉的影響，先進國家將生產基地遷移到越南等東南亞國家，使今年以來，越南的銀行與企業資金需求旺盛，國銀對越南的債權，主要是資金拆存，和以聯貸案為主的企業授信增加較多。

央行資料顯示，越南在今年第1季首度擠入我國銀曝險第十大國家，在連兩季排名第十後，第3季再度擠下英國，成為台灣第九大曝險國。

截至9月底，美國直接風險餘額為1,163.2億美元、續創歷史新高，並已連25季蟬聯我最大曝險國。與前一季相較，美國直接風險餘額單季增加30.4億美元。

潘雅慧解釋，美國是國銀的美元資金調度中心，國銀對美債權增加較多的部分是資金拆存，也就是國銀會將手中多餘的美元資金，拆給當地的銀行。

中國大陸僅次美國，為國銀曝險第二大國，9月底直接風險餘額為587.69億美元，較6月底增加20億美元，主要是債權投資增加。

「台灣資金多要尋求出路，所以國銀對中國大陸的債權投資增加，像是公司債、金融債等，不過投資的金融債是以當地的前幾大銀行為主。」

央行指出，9月底國銀外國債權直接風險餘額為5,122億美元，較6月底增加1.61%，主要是對銀行債權增加所致。

今年9月底，國銀外國債權直接風險前十大國家，依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、新加坡、越南及英國，合計3,785億美元，占我國直接風險餘額的73.9%。

與前一季相較，今年第3季前十大曝險國排名僅有二個變化，那就是越南取代英國、從第十名爬升至第九名，而英國滑落第十；潘雅慧解釋，英國脫歐，確實有受到一些影響，但越南成長速度很快，是更重要的原因。