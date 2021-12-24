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勞金局明年預計砸23億美元 投資氣候變遷股票

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動基金運用局。本報資料照片
勞動基金運用局。本報資料照片

勞動基金今年投資績效正面，勞動基金運用局今表示，明年度在國外投資方面，將創亞洲退休基金先例，採用巴黎協定氣候相關指數投資，委任金額原則為23億美元，預計將於明年第一季上網公告，期待透過投資支持邁向綠色經濟的企業，達成全球氣候改善目標。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，依國際貨幣基金(IMF)今年10月發布的世界經濟展望報告，今、明年全球經濟成長預估為5.9%、4.9%，並指出因為COVID-19造成全球供應鏈關鍵環節中斷遠較預期長，許多國家的消費者物價迅速上升，經濟前景風險增加，預測全球經濟成長將在2022年中期之後放緩。

然而，儘管各主要國家央行在通貨膨脹壓力下，開始縮減購債規模，劉麗茹說，貨幣政策仍維持相對寬鬆，且正向的企業獲利及經濟展望也將持續為市場提供成長動能，將有利股票市場表現。她也提及，勞動基金明年資產配置規劃仍將分散布局在國內、外股票及債券市場，其中會以國內外股票為配置主軸。

值得注意的是，由於近年氣候變遷議題對全球環境破壞及影響加劇，劉麗茹指出，明年度在國外投資方面，將承續過去在永續投資理念，辦理全球氣候變遷為主題之國外股票型委任，並創亞洲退休基金之先例，規劃採用巴黎協定氣候相關指數投資，委任金額原則為23億美元，預計將於明年第一季上網公告，並在明年第二季完成選任相關作業，透過投資支持邁向綠色經濟的企業，達成全球氣候改善目標。

國內股票投資方面，劉麗茹說，除將企業是否編製社會責任報告書納入考量外，並採用多項具備專業與公信力獨立機構之相關評鑑作為投資選股衡量指標;此外，勞動基金辦理委託投資時，也透過追蹤指數方式進行環境、社會、公司治理（ESG）投資，今年也已經辦理新台幣480億元「社會責任投資絕對報酬型」的國內委託案，以編製企業社會責任（CSR）報告書的上市櫃公司為投資標的，藉此鼓勵國內企業注重企業社會責任。

股票 勞動基金

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