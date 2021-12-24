跳槽加薪幅度多少才到位？月薪15%~20%、年薪25%~40%

根據主計總處公布的最新「薪資中位數」資料顯示，811萬名上班族裡，領不到年平均薪資65萬的比率直逼68%，續創新高，顯示中產階層與極端高薪族群的差距，續呈擴大。而跳槽、換工作，更是許多上班族為自己加薪的方式，但該如何談到「到位身價」呢？

台灣薪資查詢網站《比薪水》指出，跳槽必準備的三項功課，包括：首先瞭解「產業」薪資落點；其次則是瞭解「職務」市場行情。此外，還要記得針對該「公司」整體薪資做調查。

比薪水指出，正所謂貨比三家不吃虧，跳槽也是同樣的道理，經過這三項的比對，更能知道哪個產業的薪資，是最符合你期待的、哪間公司已經拿出誠意給出跟市場行情不相上下，很「到位」的薪水。

至於跳槽「談薪」這件事，除了瞭解行情外，《比薪水》也提供加薪幅度給大家參考，月薪的談薪幅度大概是 15%~20%，年薪的幅度大概落在 25%~40%。不過，整體的薪酬還是跟產業與職務有很大的關係，例如：科技業或業務是浮動收入多，像是獎金、紅利，而銀行業則是有固定會有一定的年終月份...等等。

《比薪水》建議大家先將自己的理想薪水與市場進行比較後，在跳槽談薪時可以有概念、條理的向公司提出，較容易為自己爭取到「到位身價」。