親頒「公共工程金質獎」 蘇揆：盼樹立典範

行政院長蘇貞昌今（23）日表示，公共工程攸關國計民生，其品質良窳更是一個國家是否具備水準的判斷指標，盼藉公共工程金質獎項，向所有得獎者表示最高敬意及肯定，並盼能樹立典範，讓投入公共工程領域的人士皆能學習效法，進而傳揚此一精神，成為文化的一部分。

行政院表示，蘇揆今日出席行政院公共工程委員會之「第21屆公共工程金質獎」，並對所有獲獎的公共工程團隊深深一鞠躬，感謝其辛苦付出。

蘇揆表示，公共工程攸關國計民生，其數量多寡不但決定一個國家的榮枯，品質的良窳更是一個國家是否具備水準的判斷指標，並影響人民生活的優劣，因此政府對優良的公共工程應給予獎勵。

蘇揆感謝工程會主委吳澤，率領同仁一屆又一屆辦理此一頒獎活動，獎勵國內優良公共工程，今年還特別設立「公共設施維護管理獎」，而設施維護至關重要，公共工程即使做得再好，平日若未能善盡維護，也很容易提早受損。

蘇揆指出，公共工程金質獎各獎項皆經由評審方式，從各方面評選出最優良的團隊，因此政府藉由此一獎項，希望向所有得獎者表達最高敬意及肯定，並盼能樹立典範，讓所有投入公共工程領域的人士皆能學習效法，並傳揚此一精神，進而成為文化的一部分，讓台灣公共工程的成就像防疫一樣，獲得世界稱讚。

蘇揆也特別稱許吳澤成一生投入工程界，學養俱優，並善於找出方法、解決問題，不僅有魄力、能力，又清廉有效率，因此備受各界肯定；不但如此，吳率領的工程會同仁也用盡心力解決各種問題。

蘇揆舉例，以12月18日甫結束的公投為例，此次公投是台灣史上首度將決定事情的公投與以選人為主的選舉分開舉辦，為讓公投能夠順利辦理，行政團隊給予中央選舉委員會在選務行政資源上的全力支持。

蘇揆說，而在短時間內要增加相關投票設備實屬不易，涉及相關採購法令的解釋，而工程會也對此給予大力協助、解決問題，讓公投能夠圓滿順利，也讓臺灣民主持續進步及深化。