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溫管法新增調適專章 環署：一定規模環評應依循指引

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
環保署今（23）日召開第三場《溫室氣體減量及管理法》修法研商會，現場有環保團體呼籲，應將2030較基準年排放減半目標也一併入法。圖/截自環保署直播
環保署今（23）日召開第三場《溫室氣體減量及管理法》修法研商會，現場有環保團體呼籲，應將2030較基準年排放減半目標也一併入法。圖/截自環保署直播

環保署今（23）日召開第三場《溫室氣體減量及管理法》修法研商會，主題鎖定氣候變遷調適修法條文，會中有民眾詢問，此次修法新增「調適」專章，未來環評審查是否也會有所要求？環保署回應，會與相關單位討論，一定規模以上的大型開發案，未來也應依循氣候變遷調適指引。

因應氣候變遷主要有「減量」及「調適」兩種作為，過往溫管法著重減量，此次修法則特別新增調適專章。所謂調適是指面對已發生的氣候變遷影響，如何因應，例如氣候變遷帶來異常豪大雨，加高堤防就是一種調適作為。

今日溫管法研商會，討論焦點鎖定氣候變遷調適專章，修法內容主要是接軌氣候變遷科學及風險評估，中央主管機關整合調適行動方案擬訂國家調適計畫，並明定成果報告公開，也增訂地方政府氣候變遷調適執行方案的修訂及成果報告公開。

會中民眾主要關注，中央調適相關條文如何與地方政府連結？環境權保障基金會研究員林彥廷建議，可由國發會擔任主管機關，與地方研考機制連結，不過環保署對此持保留態度，認為溫管法既由環保署主管，當中的調適專章不該獨立出來由國發會主導，不過也表示將再跨部會溝通。

此外有民眾關注，調適相關條文是否可能成為未來環評審查程序的重點？環管處長蔡玲儀回應，這是很好的意見，未來會跟環評主管處室討論，希望大型開發案能夠依據調適指引，一定規模以上必須參照來做。

另外現場也有環保團體呼籲，環保署已將2050淨零排放入法，應同時將2030較基準年排放減半，也一併入法。

對此蔡玲儀回應，原本溫管法目標是2050年排碳較基準年減半，在此目標下，先前針對2030年的目標，是訂在較基準年減20%，不過蔡總統已宣示國家減碳目標為2050淨零排放，溫管法也將修法明文納入，目前正在針對2030年目標重新檢視及調整，並檢討相關減碳路徑。

氣候變遷 環評

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