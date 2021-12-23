友善育嬰！企業設托兒所 勞動部補助300萬元

台灣總生育率直直落，為鼓勵企業設置托兒設施或措施，勞動部祭出補助。若企業設托兒所，第一年最高補助300萬元，之後設備更新每年最高補助50萬元；若是提供員工托兒津貼，每年最高補助60萬元，明(2022)年第一期補助自明年元旦起受理申請。

《性別工作平等法》第23條規定，僱用受僱者100人以上之雇主應提供哺（集）乳室與托兒設施或適當之托兒措施。勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨表示，法律上屬強制措施，但實際上勞動部希望鼓勵企業採取作為，因此祭出補助，不限事業單位規模大小，皆可申請經費補助。

她進一步表示，每年約有300多家企業提出補助申請。企業提供托兒措施，以托兒津貼最多；其次是與鄰近托兒所簽約，讓員工將小孩送去。企業設置托兒所涉及場地問題，對企業較困難。

勞動部自2017年起，每年補助雇主設置哺（集）乳室及托兒設施或措施，2022年第一期受理雇主申請期間為自2022年1月1日起至2月28日止，企業可向所在地之勞工行政主管機關提出申請。

根據勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，雇主設置員工哺（集）乳室最高補助2萬元；設置托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、托育家園、兒童課後照顧服務中心）者，第一年最高經費補助300萬元，設置後或已設置者，因設備更新，每年最高補助50萬元；如雇主提供受僱者子女送托於托兒服務機構之托兒津貼或居家式托育服務者，每年最高補助60萬元，可每年申請補助。