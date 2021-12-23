快訊

雙北街頭驚見比特幣ATM 金管會要追查設置的業者

新北行政庭長傳偷情人妻 辭庭長與發言人職務

友善育嬰！企業設托兒所 勞動部補助300萬元

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

台灣總生育率直直落，為鼓勵企業設置托兒設施或措施，勞動部祭出補助。若企業設托兒所，第一年最高補助300萬元，之後設備更新每年最高補助50萬元；若是提供員工托兒津貼，每年最高補助60萬元，明(2022)年第一期補助自明年元旦起受理申請。

《性別工作平等法》第23條規定，僱用受僱者100人以上之雇主應提供哺（集）乳室與托兒設施或適當之托兒措施。勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨表示，法律上屬強制措施，但實際上勞動部希望鼓勵企業採取作為，因此祭出補助，不限事業單位規模大小，皆可申請經費補助。

她進一步表示，每年約有300多家企業提出補助申請。企業提供托兒措施，以托兒津貼最多；其次是與鄰近托兒所簽約，讓員工將小孩送去。企業設置托兒所涉及場地問題，對企業較困難。

勞動部自2017年起，每年補助雇主設置哺（集）乳室及托兒設施或措施，2022年第一期受理雇主申請期間為自2022年1月1日起至2月28日止，企業可向所在地之勞工行政主管機關提出申請。

根據勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，雇主設置員工哺（集）乳室最高補助2萬元；設置托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、托育家園、兒童課後照顧服務中心）者，第一年最高經費補助300萬元，設置後或已設置者，因設備更新，每年最高補助50萬元；如雇主提供受僱者子女送托於托兒服務機構之托兒津貼或居家式托育服務者，每年最高補助60萬元，可每年申請補助。

托兒 勞動部 托育

相關新聞

走出疫情陰霾 零售業11月營業額創新高

內需零售業、餐飲業11月營收脫離「疫情困境」，根據經濟部統計處今（23）日公布的11月批發、零售及餐飲業營業額，11月零...

解密國際／公投過後 電力成了投資台灣非得考量的風險

攸關供電安全的重啟核四公投案未過關，台灣選民選擇附和執政黨「非核家園」的決定。台灣既已選擇沒有核電的未來，接下來除了面對穩定供電的挑戰外，電費也勢在必漲，影響家庭、企業甚鉅。對投資人而言，電力也成了必須列入考量的風險。

台灣百大集團繳出令人驚喜「疫情經濟」成績單 創造意外狂潮

歷經COVID-19在台最嚴重的疫情後，很高興第38版的「台灣地區大型集團企業研究」能夠準時出版！在這次堪稱百年來人類所遭遇最嚴苛的疫情，橫掃全球長逹一年十個月，歷經前所未有的恐怖生活，全球進入閉關模式，人與人僅能透過網路溝通、工作、購物，出門口罩、酒精不離身，還要擔心走上「陰屍路」。過往好萊塢電影中的情節在現實生活中發生，所有人都融入未經彩排的Live情節，實體零接觸成為現實中最安全的模式。

零售業11月營收3,754億元 創下歷史新高

經濟部統計處今（23）日公布11月批發、零售及餐飲業營收。11月批發業營收達10,790億元，創下歷年同月新高，年增13...

連22紅！11月製造業生產指數141.16 創歷史新高

經濟部統計處今（23）日公布11月工業生產及製造業生產指數。11月工業生產指數為137.86，年增12.1%，創下「連2...

【光洋科經營權之爭／下】市場派抖出關鍵機密 台積電嚇到力挺公司派

台積電基於全球擴廠箭在弦上、減少碳足跡等考量，扶植光洋科現有技術團隊成為戰略考量，除此之外，也可能是台積電起初希望美日大廠能配合其擴廠需求，同步擴充銅合金靶金產量，卻沒有獲得原來供應大廠同意全力支援。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。