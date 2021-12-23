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疫情之下解約 實務判例二樣情

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

新冠疫情為企業貿易增添變數，安侯法律事務所今（23）日分享近期相關判例，因疫情所造成的毀約訴訟，其中部分初審判決已在今年出爐，可作為未來企業於合約主張不可抗力條款的參考。

安侯法律事務所今日舉辦「 2022國內外法令展望研討會」，安侯法律主持律師紀天昌指出，今年企業所面臨的挑戰，不外乎新冠肺炎疫情、美中貿易戰、兩岸關係拉鋸及數位匯流發展等影響，其中又以和重要往來廠商之間，是否簽有「不可抗力條款」，是因應多方風險的重要關鍵。

安侯法律律師譚丞佑分享近期剛出爐的相關判例，皆為2020年間發生的爭議，其中一案當事人為車站美食街的店家，疫情之下生意慘澹，要求依不可抗力條款，降低租金或無痛終止租約；但對造認為，租賃契約中的不可抗力條款，僅列舉天災、人禍等項目，流行病並非可終止合約的項目。

在此案中，法院認為，其合約不可抗力條款亦有概括約定「其他非雙方當事人所能預見的情形」，認定疫情屬於其中之一，最後站在租客這一方，讓租客如願終止合約。

譚丞佑表示，另一個案件則沒這麼樂觀，該案為授權委外營運合約，可經營項目包括旅館、餐飲及娛樂活動等，受到疫情影響，海外遊客大減，旅館部分營業額大幅下降。

譚丞佑指出，此案合約所訂不可抗力條款較嚴格，須符合「無法防止、避免或排除」、「且以影響契約一部或全部履行」等要件，才可終止合約。

然而在該案爭議當時，我國疫情較和緩，尚未爆發大規模本土社區感染，此案法官依合約內容，認定旅館僅是可經營項目之一，原告並非「無法履行契約義務」，不予採納。

疫情

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