走出疫情陰霾 零售業11月營業額創新高

內需零售業、餐飲業11月營收脫離「疫情困境」，根據經濟部統計處今（23）日公布的11月批發、零售及餐飲業營業額，11月零售業營收3754億元，創下歷史新高，同時，餐飲業營收也達到歷年同月新高。另外，批發業也「連13紅」，同創歷年同月新高。

經濟部統計，由於隨疫情趨緩，週年慶、雙11等促銷活動以及政府振興方案挹注，客流量顯著回升，帶動11月零售業營業額3754億元，創歷年單月新高，年增6.3%，其中電子購物及郵購業有雙11加持，年增20.7%；資通訊及家電設備零售業、布疋及服飾品零售業、百貨公司、超級市場及量販店也分別年增9.0%、12.7%、8.6%、6.5%及13.4%，綜計1至11月營業額為3兆6153億元，創歷年同期新高，年增3.2%。

11月餐飲業持續開紅盤、走出疫情陰霾，營業額662億元，創歷年同月新高，年增2.5%，其中餐館業及飲料店因百貨公司週年慶集客效應，以及業者配合振興方案推出優惠促銷活動，營業額分別年增2.3%及4.8%。綜計1至11月營業額為6,502億元，年減7.9%。

批發業營業額為1兆790億元，創歷年同月新高，年增率13.8%，受惠全球經濟穩定成長，終端需求續溫，年底傳統備貨需求增加，加上國際原物料價格續居高檔，以及半導體產品價格調漲等因素，致機械器具批發業年增18.9%，建材批發業年增29.3%，化學材料批發業年增21.6%；汽機車批發業則年減18.3%，主因車用晶片短缺，致車輛供應緊縮所致。綜計1至11月營業額為11兆411億元，創歷年同期新高，年增16.1%。

展望未來，統計處分析，零售業及餐飲業受惠國內疫情穩定，外出消費人潮續增，加上耶誕節及跨年商機、尾牙採購及居家換季需求，預估 12月營業額將持續成長。預估12月批發業營收年成長2.3%至5.3%；零售業年增5.8%至8.8%；餐飲業營收年成長2.3%至5.3%。