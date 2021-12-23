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四公投結果「不通過」 中選會今審定並正式公告

求職當心受騙！勞部：台灣就業通無LINE及IG官方帳號

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部勞動力發展署今（23）日指出，近來接獲民眾檢舉，所屬台灣就業通品牌名稱及LOGO遭詐騙廣告冒用，不肖業者透過Facebook、LINE、IG等管道利用發展署辦理之勞工就業促進措施及青年就業相關計畫，以及青年、副業、兼職等關鍵字廣告誘騙民眾加入LINE群組與其聯繫。發展署特此聲明，該廣告並非發展署寄送，並已對不法業者向地檢署提告。

發展署表示，辦理之勞工就業促進措施及青年就業相關計畫，均以勞動力發展署官網(https://www.wda.gov.tw/)、台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)，及FB(台灣就業通 TaiwanJobs WDA)內容為主。另外，所屬之台灣就業通品牌並無設置LINE及IG官方帳號，如民眾接獲推播廣告被引導須加入群組、要求提供個人資料，請務必向發展署做進一步求證，確保自身權益，亦可撥打發展署免付費服務電話0800-777888，或e-mail發展署民意信箱 (https://opinion.wda.gov.tw/)。

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