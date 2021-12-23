求職當心受騙！勞部：台灣就業通無LINE及IG官方帳號

歷經COVID-19在台最嚴重的疫情後，很高興第38版的「台灣地區大型集團企業研究」能夠準時出版！在這次堪稱百年來人類所遭遇最嚴苛的疫情，橫掃全球長逹一年十個月，歷經前所未有的恐怖生活，全球進入閉關模式，人與人僅能透過網路溝通、工作、購物，出門口罩、酒精不離身，還要擔心走上「陰屍路」。過往好萊塢電影中的情節在現實生活中發生，所有人都融入未經彩排的Live情節，實體零接觸成為現實中最安全的模式。

2021-12-23 17:00