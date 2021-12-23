中市府攜手親家能源 推動智慧能源管理系統正式啓用

台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今（23）日正式啟用，此案主要由台中市政府提供合適的公有用地，親家能源無償提供能源管理系統及儲能設備，以虛擬電廠的儲能概念，優化電力使用效率並帶動能源產業發展。

示範計畫第一階段選定七期市府惠新停車場及市政大樓惠中樓，以特斯拉（Tesla）的儲能設備，作為台中市第一個小型微電網的示範案例。

台中市長盧秀燕主持剪綵啟用儀式時強調，這項計畫可以降低台中使用燃煤發電，進一步提升空氣品質，打造低碳城市，創造市府、廠商、城市「三贏」。

「節能減碳、反空汙是最重要的政策目標！」盧秀燕說，她上任以來減少燃煤、嚴加管理製造空汙廠商，更積極發展綠能，並將電力有效運用，像是將機關、學校屋頂改為太陽能發電；打造風雨球場自力發電等。

今天是第一座釋出公有土地興建大型儲能設備，她要感謝親家集團董事長張鈞豪，善盡企業社會責任參與，未來市府將持續尋求合適地點，鼓勵廠商設置。

盧秀燕說明，市府選定鄰近市府機關、百貨商場及人車來往密集的惠新停車場，建置「智慧能源管理系統」，以智慧能源管理結合3座電動車充電設備，提供民眾電動車充電。

這套系統利用夜間用電離峰時間儲電，並在日間用電尖峰時間供電給該場電動車充電使用，達到電力「削峰填谷」，降低尖峰時間用電需求，緩解該區域電網的用電負擔，將節能環保概念，推廣所有市民。

親家能源為台中知名建商親家集團的相關企業，為電力輔助服務市場的全方位整合服務商，與台灣儲能案場經驗最豐富的工研院綠能所合作儲能系統技術轉移，並於2020年共同合作參與台電公司調頻輔助標案，成為合格廠商之一。

張鈞豪表示，今年的513大停電事件，凸顯了我國電網的脆弱性。而在再生能源發電占比提高後，根據國外經驗，跳電、停電的頻率只會增加，不會減少。

他說，儲能是未來綠電發展的一個根，事實上，綠電有很多不穩定性，以太陽能發電為例，只要有一片烏雲飄過去，發電效率就下來了，而經過儲電系統，可以把不平衡變得平順，穩定供電的效率。目前，這套「儲電倉庫」的儲電量有470多度，換算可供一般四個家庭一個月的用電量。

交通局長葉昭甫指出，示範計畫應用儲能系統能量轉移的功能，將離峰電力轉至尖峰使用，同時降低電動車充電在尖峰對於電網的衝擊。世界各國應用案例很多，像是美國儲能虛擬電廠設置、德國太陽能電池整合儲能系統全日供電等。