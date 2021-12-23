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台鐵EMU3000型首航紀念套票 26日台北、台東站同步發售

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
慶祝EMU3000型城際列車首航列車開行，台鐵於台北站及台東站限量發售紀念套票各500套（共計1,000套），每套售價250元。圖/台鐵局提供
慶祝EMU3000型城際列車首航列車開行，台鐵於台北站及台東站限量發售紀念套票各500套（共計1,000套），每套售價250元。圖/台鐵局提供

交通部台鐵局最新型的EMU3000型城際列車，將於今年12月26日（星期日）於台東站首航，為慶祝首航列車開行，於台北站及台東站限量發售紀念套票各500套（共計1,000套），每套售價250元整，售完為止。

EMU3000型城際列車以「Silent Flow靜謐的移動」為設計概念，極簡的塗裝更顯曼妙的流線，紀念套票亦呈現出寧靜的美感，內含「台北站、台中站、高雄站、宜蘭站、花蓮站、台東站」名片式月臺票各一張，極具收藏價值。

本紀念套票發售資訊如下：

1、 發售時間：2021年12月26日(星期日)上午8時整。

2、 發售地點：

台北站：1樓服務中心前，上午9時以後如未發售完畢，移至12號窗口發售。

台東站：旅遊服務中心前。

3、 購買套數限制：每人限購2套，依序發售，不提供選號。

台東 交通部

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