台鐵EMU3000型首航紀念套票 26日台北、台東站同步發售

青山洋服台北市南京西路的店外貼出：「青山洋服 台灣再見」的告示，內部也已清空。根據《財訊》報導，日本龍頭西服業者在台灣僅存的兩家店在2021年底結束營業，在台28年的歷史畫下句點。

2021-12-23 16:12