台鐵EMU3000型首航紀念套票 26日台北、台東站同步發售
交通部台鐵局最新型的EMU3000型城際列車，將於今年12月26日（星期日）於台東站首航，為慶祝首航列車開行，於台北站及台東站限量發售紀念套票各500套（共計1,000套），每套售價250元整，售完為止。
EMU3000型城際列車以「Silent Flow靜謐的移動」為設計概念，極簡的塗裝更顯曼妙的流線，紀念套票亦呈現出寧靜的美感，內含「台北站、台中站、高雄站、宜蘭站、花蓮站、台東站」名片式月臺票各一張，極具收藏價值。
本紀念套票發售資訊如下：
1、 發售時間：2021年12月26日(星期日)上午8時整。
2、 發售地點：
台北站：1樓服務中心前，上午9時以後如未發售完畢，移至12號窗口發售。
台東站：旅遊服務中心前。
3、 購買套數限制：每人限購2套，依序發售，不提供選號。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言