投資台灣三大方案增減碳條件 經長：依廠區開發彈性要求

行政院院會今（23）日公布投資台灣三大方案展延內容，其中減碳計畫，但其中未訂定相關細節。經濟部長王美花表示，因為減碳計畫是由審查會委員因不同案件去衡量，因此不會訂定一套制式標準，而是依照廠區不同去判斷。

根據經濟部報告，投資台灣三大方案已有76家廠商投資935億元從事循環經濟。下階段將會要求使用綠電或設置再生能源設備、採用節能或低碳排設備、熱能回收或循環回收、規劃綠建築等。

另外，王美花上午提到投資台灣三大方案優惠利率大致未改變，但實際公布卻發現投資台灣三大方案3.0與1.0版比較，台商回台方案中針對中小企業的支付手續費從1.5%降至0.7%，中小企業方案過去有針對貸款額度1,000億元內保留的1.5%優惠，最新版本僅剩0.7%，似乎都是拿中小企業動刀。

王美花受訪澄清，中小企業方案過去預算用完後，後來由國發基金再支援1,000億元，當時就有把優惠降至0.7%，當時調降是因為現在利率較低，既使降至0.7%，申請案還是很多。

至於台商回台方案利率調降，她說，主要是因為上次版本沒有一次改，所以這次才決定一次調整。現在大企業就是「階梯式」，中小企業就是「0.7%」。