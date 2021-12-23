PCB智動化聯盟首發行動宣言 推電子設備資訊模型

2021台灣電路板產業國際展覽會開展，並宣布PCB智慧自動化系統聯盟（iASIA聯盟）成軍，今（23）其中該聯盟集結45家會員意見，首度發表行動宣言，建立PCB軟硬稼接樣版，打造全球首份電子設備資訊模型ImPCB(Information Model in PCB)。

iASIA總召暨迅得總經理王年清表示，在數據內容樣版的基礎上，再次結合工研院團隊厚實的研發能力，促使數據內容樣版概念再昇華優化，共同攜手打造PCB產業智慧製造設備機台資訊模型ImPCB，期待能由機械雲平台APP軟體垂直整合打通連結至地端設備機台資訊模型，實現雲-網-地三端「訊流交握」無礙，協助產業自動化設備生態夥伴升級智慧設備之「硬軟整合-實虛融合」數智化能力，提升技術創新力、產品價值力與市場競爭力，開創PCB產業自動化設備生態體系超前部署數位智造新商機。

王年清也表示，迅得號召國內同業組成iASIA聯盟共同推動設備數據樣版，以解決產業智造導入數據應用的標準化與效率化。

該聯盟指出，結盟經濟部技術處支持法人開發之智慧機械雲平台，進行智慧製造升級，加強國際輸出，開創PCB設備產業智造新價值。

台灣電路板協會則表示，智慧製造向來為TPCA在PCB產業推動的三大主要方針之一，過去六年，一路走來，協會與產業界從智慧製造藍圖規劃、底層通訊協定的統一，資訊平台的建立、大數據的分析應用、到近期5G智慧工廠與資安防護，這些歷程除企業的努力外，政府、法人也扮演著關鍵的角色，感謝經濟部的支持，期間促成了三大智慧製造聯盟的成立，以及數個主題式的計畫補助，協助40多家PCB廠商智慧化升級，同時感謝工研院機械所的協助下，促使PCB設備通訊協定(PCBECI)成為國際標準。面對未來產業的挑戰及困境，期許透過產官學研的跨域整合，成為台灣電路板產業的堅實後盾。

iASIA為業界自發成立的產業聯盟，將以PCBECI為基礎，透過「設備數據信息」的框架整合，建構各設備的共用資訊模型公版，促使不同廠牌同類型設備，可共用相同APP，並讓軟體開發商及設備商具有共同參考之依據，希望透過標準化與模組化，幫助更多使用者導入智慧製造能縮短路徑與降低成本。

另外該聯盟更規畫透過工研院機械雲平台，將各項應用軟體不受地域時空的限制擴散至工業界。