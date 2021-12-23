政院拍板延長「投資台灣方案」三年 加碼4,300億元貸款額度

行政院長蘇貞昌今（23）日於院會拍板延長「投資台灣三大方案」延長實施至2024年底，加碼4,300億元貸款額度，由國發基金作為財源，補助期限均從五年調整為三年，並新增減碳要求，預計帶動9,000億元投資、創造4萬個本國就業機會。

行政院自2019年元旦起推動「歡迎台商回台投資行動方案」，後政院自當年7月起加碼推出「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」，並更新原台商回台方案成為「投資台灣三大方案」，規劃實施至今年底。

行政院長蘇貞昌今日於院會聽取經濟部陳報「投資台灣三大方案延續案」，並拍板通過。經濟部表示，自美中貿易衝突，政府為協助廠商加速回臺轉移生產基地，推出「投資台灣三大方案」。經濟部說明，三大方案以提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，迄今已有1,109家廠商通過三大方案申請，吸引投資金額達1兆5,534億元，創造12萬3,425個本國就業機會。

經濟部指出，另為協助三大方案廠商用地問題，政府持續推動工業區閒置土地活化，目前已活化超過200公頃土地，另蘇揆曾指示將「工業區更新立體化發展方案」適用範圍再擴大。

經濟說明，除原先已核定之工業區或科學園區，擴大到都市計畫一般工業區或產專區，以及非都市工業區具整體開發者，均可適用，經濟部將持續輔導廠商申請，並適時提供廠商生產所需空間，強化工業區內廠房更新及土地使用效率。

經濟部表示，未來也將持續修正「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案」，第一階段優先開發五大園區，規劃面積約550公頃。

經濟部說明，「投資台灣三大方案」將於2021年底截止，然全球市場及投資環境仍持續變動，如全球供應鏈轉移、國際情勢轉變、疫情穩定訂單增加等，考量企業仍持續有回台投資之需求，因此將續辦至2024年底，並且鎖定配合政府2050淨零碳排政策目標，逐步落實減碳排之業者。

經濟部表示，三大方案補助期限皆由原本五年調整為三年，此外，大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助20億元以內0.5％、20億元至100億元0.3％及逾100億元0.1％。而「中小企業」支付銀行委辦手續費部分均調整為0.7％，其餘申請及行政規則維持不變，委辦手續費由國發基金支應辦理。

為維持民間投資力道，同時鼓勵廠商智慧升級轉型，經濟部說明，投資台灣三大方案加碼再延長，三大方案總計新增貸款額度4,300億元，預計未來三年將帶動9,000億元投資，創造約4萬個本國就業機會，期望在三大方案延長施行期間，加速協助申請廠商安心在臺投資，並鼓勵台灣企業提出節能減碳具體做法，以跟上全球減碳趨勢。