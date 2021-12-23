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投資台灣三大方案延長 經長：優惠大致維持、強制減碳

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。記者林伯東攝影／報系資料照
經濟部長王美花。記者林伯東攝影／報系資料照

投資台灣三大方案今年底落日，預計今年行政院院會將通過延長。經濟部長王美花說，相關細節院會後應會有詳細記者會說明。但她也透露，大原則就是確實會延續三年，相關優惠大體上維持大方向，也會新增減碳措施要求。

因應美中貿易戰，政府於2019年7月1日實施的「投資台灣三大方案」包含原「歡迎台商回台投資行動方案」更新版本，以及全新的「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施。

截至12月17日，投資台灣三大方案總投資金額約約 1.55 兆元；1,109 家通過審核；預估創造本國就業 12.3萬人。

台灣三大方案原訂今年底落日，但因為美中貿易戰未停歇、中國大陸9、10月出現限電危機，影響到部分供應鏈生產、以及大陸官方對於外資管控趨向嚴格，都讓台商愈接近年底回流力道加大，也讓產業界期待台灣三大方案可以延長。

貿易戰 台商

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