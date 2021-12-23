研華智慧醫療取得美、歐雙認證 先攻東南亞

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）今（23）日宣布，其智慧病房解決方案（iWard）及遠距醫療解決方案（iTeleMed），通過美國健康保險可攜與責任法（HIPAA）及歐盟一般資料保護規則（GDPR）合規性驗證，成為台灣第一家通過雙認證的醫療軟體，未來將加速打通歐美與東南亞等國際市場，展現台灣智慧醫療軟實力。

研華將從東南亞開始，透過與當地醫院或SI業者合作的方式，逐步啟動iWard與iTeleMed國際佈局，再以開設在東南亞的歐美醫療業者醫院為跳板，積極搶進歐美市場，不只讓台灣智慧醫療軟體在國際發光發熱，更要協助全球醫療業者提昇醫療照護品質。

國際驗證公司SGS指出，HIPAA與GDPR是歐美醫療資訊保護管理的主要法規，對歐美醫療產業的影響相當大，歐美醫療業者在評估醫療科技解決方案，都會優先檢視該解決方案是否通過HIPAA & GDPR的合規性驗證。因此，企業透過HIPAA & GDPR的合規性設計、實作與確認，不只是取得進軍歐美市場的入場券，符合客戶對合法合規的要求，更能展現產品在個人醫療資訊管理的強度，以及對醫療資訊保護的信心。

研華智慧醫療產品經理許全慶表示，為了落實HIPAA與GDPR合規要求，研華從年初就啟動相關計劃，投入至少4-5個月的時間，根據SGS提出的查核改善建議，優化系統中資訊安全與隱私保護的設計，例如：以加密方式儲存及傳輸資訊、強化軌跡紀錄與留存、優化帳號密碼的管理與設計、增加民眾可以取回個人資訊的機制，希望讓歐美醫療客戶能夠更安心的導入研華解決方案。

許全慶進一步說明，無論從功能、整合性及產品的未來性等各個面向來看，研華智慧病房及遠距醫療解決方案，在歐美市場都相當具有競爭力，而HIPAA與GDPR合規性驗證，則為研華智慧醫療軟體踢出前進歐美市場的臨門一腳，讓研華更有信心打動歐美醫療客戶的心。