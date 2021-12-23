快訊

韓冰遇到林秉樞或王力宏怎麼辦？ 韓國瑜這樣說

國旅券不用竟轉賣750元 觀光局曝後果

研華智慧醫療取得美、歐雙認證 先攻東南亞

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）今（23）日宣布，其智慧病房解決方案（iWard）及遠距醫療解決方案（iTeleMed），通過美國健康保險可攜與責任法（HIPAA）及歐盟一般資料保護規則（GDPR）合規性驗證，成為台灣第一家通過雙認證的醫療軟體，未來將加速打通歐美與東南亞等國際市場，展現台灣智慧醫療軟實力。

研華將從東南亞開始，透過與當地醫院或SI業者合作的方式，逐步啟動iWard與iTeleMed國際佈局，再以開設在東南亞的歐美醫療業者醫院為跳板，積極搶進歐美市場，不只讓台灣智慧醫療軟體在國際發光發熱，更要協助全球醫療業者提昇醫療照護品質。

國際驗證公司SGS指出，HIPAA與GDPR是歐美醫療資訊保護管理的主要法規，對歐美醫療產業的影響相當大，歐美醫療業者在評估醫療科技解決方案，都會優先檢視該解決方案是否通過HIPAA & GDPR的合規性驗證。因此，企業透過HIPAA & GDPR的合規性設計、實作與確認，不只是取得進軍歐美市場的入場券，符合客戶對合法合規的要求，更能展現產品在個人醫療資訊管理的強度，以及對醫療資訊保護的信心。

研華智慧醫療產品經理許全慶表示，為了落實HIPAA與GDPR合規要求，研華從年初就啟動相關計劃，投入至少4-5個月的時間，根據SGS提出的查核改善建議，優化系統中資訊安全與隱私保護的設計，例如：以加密方式儲存及傳輸資訊、強化軌跡紀錄與留存、優化帳號密碼的管理與設計、增加民眾可以取回個人資訊的機制，希望讓歐美醫療客戶能夠更安心的導入研華解決方案。

許全慶進一步說明，無論從功能、整合性及產品的未來性等各個面向來看，研華智慧病房及遠距醫療解決方案，在歐美市場都相當具有競爭力，而HIPAA與GDPR合規性驗證，則為研華智慧醫療軟體踢出前進歐美市場的臨門一腳，讓研華更有信心打動歐美醫療客戶的心。

研華 東南亞 軟體

延伸閱讀

3M併購KCI 成為值得信賴的全方位傷口照護專家

原鄉遠距醫療領先全國 南投1周內啟用2視訊門診

顯示卡供不應求 麗臺衝刺智慧醫療等新事業

遠距醫療健保給付元年 信義鄉率先啟動遠距專科門診

相關新聞

投資台灣三大方案延長 經長：優惠大致維持、強制減碳

投資台灣三大方案今年底落日，預計今年行政院院會將通過延長。經濟部長王美花說，相關細節院會後應會有詳細記者會說明。但她也透...

開完萊豬換核食？經長、農委會主委：政府尚無討論

反萊豬公投未通過，讓象徵台美貿易困境的萊豬得以排除，政府預期將會處理台日貿易障礙日本核食。但經濟部長王美花今日於立院態度...

研華智慧醫療取得美、歐雙認證 先攻東南亞

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）今（23）日宣布，其智慧病房解決方案（iWard）及遠距醫療解決方案（iTel...

台灣首檔全球潔淨能源ETF 明年1月3日展開募集

富蘭克林華美投信即將於2022年1月3日至1月5日展開募集台灣首檔全球潔淨能源ETF，富蘭克林潔淨能源ETF(00899...

選錯月份退休差很多 勞退新制基金的祕密小金庫是你最後指望

勞退新制開戶人數達1225萬餘人，也就是適用新制人數愈來愈多，新制最大好處除了帳戶可以帶著走，還可分配勞退新制基金投資收益，並享有保證收益。萬一基金投資虧損，由誰補足保證收益？答案不是國庫，而是另外一個由雇主出錢，至今累計50億元以上的祕密小金庫...

經濟關鍵字大預測幸運中獎名單公布

經濟日報主辦的「2022經濟關鍵字大預測」活動，經民眾票選第一名的字是「甦」，已於日前完成抽獎，中獎名單即日起公布於經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。