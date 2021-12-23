台灣首檔全球潔淨能源ETF 明年1月3日展開募集

富蘭克林華美投信即將於2022年1月3日至1月5日展開募集台灣首檔全球潔淨能源ETF，富蘭克林潔淨能源ETF(00899)追蹤標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index)，聚焦於產業相關度最高、流通市值最大的30家成熟市場掛牌企業，成分股經過碳足跡的過濾和企業活動篩選，排除碳排放量過高及爭議性企業。

過去十年，投資人參與潔淨能源是因為有願景，但因為成本較高相對減少了獲利，但未來十年，潔淨能源不只是願景，更是勢在必行的趨勢，「投資潔淨能源，就是現在！」

第26屆聯合國氣候大會（COP26）2021今年11月12日在格拉斯哥落幕，會員國共同完成《巴黎氣候協定規則書》的訂定。這次巴黎氣候協定主要產生了三個結論，第一：鼓勵更多國家加入2050年淨零碳排的行列。第二：控制全球升溫不超過工業革命前的1.5度C。第三：英、德、美、加等國承諾最快於2023年兌現每年提供1,000億美元的氣候資金，協助發展中國家因應氣候變遷。

世界各國也紛紛宣示淨零碳排行動；美國民主黨透過預算協調機制，計劃以簡單多數決方式，推動新一輪3.5兆財政計劃，內容涵蓋反貧窮及氣候變遷兩大主軸。

歐盟氣候法案Fit for 55於2021年7月14日生效，這項計畫包含12個與氣候法案息息相關的歐盟措施，一起推動2030年前將溫室氣體降低至1990年的55%，為了要在9年內達到減排的目標，氣候、建築、交通/運輸、碳稅/碳交易等都涵蓋在Fit for 55的法案內容中。

聯合國也提出「奔向淨零」Race to Zero倡議，目前已有733個城市、31個地區、3067個企業、173個大型投資人和622所大學致力於2030年達成碳排放量減半，最遲在2050年實現淨零碳排之願景。

以及由氣候組織與碳揭露計劃所主導的再生能源倡議「RE100」實現全球100%綠電革命，截至目前，全球已有超過300家跨領域領航企業公開承諾在2020至2050年間達成100%綠電使用，包括了Apple、Facebook、Walmart、Goldman Sachs、Google等全球極具影響力的企業。

過往，平均一度電的二氧化碳排放量，燃煤約820g、燃油約700g、燃氣約490g；而時至今日，透過太陽能、風力、水力發電，每度電僅產生12至48g的碳排放量，且相較於過去十年間，太陽能光伏發電的成本下降了85%、離岸風電成本下降了54%、在岸風電成本下降了48%，潔淨能源成本大幅下降，也為未來的能源轉型踩了加速器。