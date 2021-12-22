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「農業是護國神山！」 扶持青農有成 農業金庫發表新書

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
農業金庫今（22）日舉行《蛻變百農 卓越農金》新書發表茶會。圖為農業金庫總經理蘇佐政（右三）、董事長吳明敏（右四）。 農業金庫／提供
農業金庫今（22）日舉行《蛻變百農 卓越農金》新書發表茶會。圖為農業金庫總經理蘇佐政（右三）、董事長吳明敏（右四）。 農業金庫／提供

農業金庫於今（22）日舉行《蛻變百農 卓越農金》新書發表茶會，該書發行人、農業金庫董事長吳明敏表示，這本書從目前13,057位貸款的青年農民之中，挑選100位成功創業的故事，他們從農業金融體系取得資金、自農業試驗改良場所、大學和農場同業習得技術，發展產業利基，創造正向循環，只要國家願意給機會，年輕人多半會勇於投入，讓農業這座歷史悠久的「護國神山」永續發展。

農業金庫指出，這本書包括稻米、蔬菜、蕈菇、水果、花卉、雜糧特作、水產、畜牧八大章節，228頁，書裡的青農把農業做出新意，農業金庫同仁記下故事，內容由從農動機開始，分享技術取得與行銷管理訣竅、照顧小農擴大規模、開創品牌、申請有機、產銷履歷等安全產品驗證、建立跨境連結，最可貴的是公開克服挑戰的經驗、實踐社會責任。農業金融體系的資金扮演關鍵推手，《蛻變百農 卓越農金》可作為「從農創業寶典」。

吳明敏說，既有農業看天吃飯，是高風險產業，多數父母親不希望二代從農或接班，但年輕人出於對家中長輩的孝心、對大自然的嚮往、對故鄉土地的情感，或在城市工作到身體出問題之後，開始思考投入農業，有些人沒有銀行往來經驗，事業剛起步，沒有財報、提不出擔保品，也不知道跟誰請教。

吳明敏提到，蔡英文總統重視青年發展和農業接班世代的培養，2016年以來，逐步放寬青壯年農民從農貸款的授信條件，降低利息、提高和增加貸款和免息額度、延長貸款和免息年限、提高申貸年齡、提供更便利的貸款諮詢輔導。在農業金融體系幫助下，農民結合新科技、新思維打造新型態農業，有產業精緻化的效果，不少青年農民的收入比科技業高階經理人好。

《蛻變百農 卓越農金》一書內容提供數位版予社會大眾免費線上閱覽，網址：https://reurl.cc/xEdYm5，吳明敏希望這本「武功秘笈」有拋磚引玉的效果，讓更多年輕人有勇氣一起來做農夫，讓台灣農業生生不息，這更是改善農業勞動力結構、鞏固糧食供應、確保食品安全、保護生態環境的根本解決之道。

農業 農民 創業

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