最大水上光電廠再加大 辰亞能源：崙尾東三號明年開工

光電開發商辰亞能源目前於台灣已併聯258MW（百萬瓦）的太陽光電，其中包括全世界最大海上型太陽能電廠「彰濱崙尾東一暨二號電廠」。辰亞能源今（22）日再宣布好消息，表示明年將施作「崙尾東三號電廠」，裝置容量為67MW，預估每年可以減少碳排放量約為44,311公噸。

辰亞能源目前已併聯光電案場包括181MW的彰濱崙尾東一暨二號光電廠、55.1MW的台南學甲一期及掩埋場及10MW的阿公店水庫水上型光電廠等，全台合計併網裝置容量約258MW。

辰亞能源總經理游祥益今日則預告，崙尾東三號電廠將於2022年開工，面積約70公頃，採用水面型太陽光電工法，並使用無污染的設備及材料，後續維運清洗時也是採用清水，完成併聯後彰濱崙尾海上光電廠將達到248MW。

另外，辰亞能源將位於台南已復育的垃圾掩埋場設置太陽光電，2021年底完工併，讓閒置掩埋場活化發效益，除提升土地利用價值，更與綠能發展。

而辰亞能源目前所生產電力都是售電給台電，但也不否認目前有國內科技大廠接觸，增加未來向民間企業售電的可能性。

談到今年光電開發的困難，游祥益不畏言，因為疫情、塞港及上游原物料上漲，幾乎可以說是「半停滯」狀態，一直到能源局調整下半年及第四季光電躉購費率才得以死灰復燃。

但他也呼籲政府對於即將公布的2022年躉購費率應該要考量大型案場興建期程長，若躉購費率卻是以去年成本來計算難免會有落差，建議可以一次公布三年以上躉購費率，讓投資環境穩定。