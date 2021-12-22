國泰七萬員工減重資助千萬元 首宗金融業綠電轉供完工

結合偏鄉社區改造重生與節能減碳，國泰首宗金融業再生能源轉供購電（PPA）合作案設備12月底完工，締造新里程碑。國泰員工發願減重「燃燒脂肪，照亮世界」每減重一公斤國泰捐百元，六年來近7萬人次籌募千萬元基金，其中台南七股頂山社區廢棄小學架設小型太陽能屋頂案場設備12月正式完工，首創「電證合一」購買資源回收轉供電自用，再把節省下來的一年電費35萬元轉作公益，回饋給在地的台南七股頂山社區，讓高齡長者共餐與共學，締造「綠能加公益」雙重創舉。

今（22）日國泰金控邀請台南市政府、台南市政府教育局、台南市政府經濟發展局、後港國小、頂山樂活發展協會、睿禾控股／天泰能源、瓦特先生、成功大學、中山大學等策略夥伴一起見證「頂山太陽能電廠」設備完工，同時分享綠能公益如何創造多贏綜效。

國泰金總經理李長庚下午致詞時表示，有「鹽」千里來相會，他提到七股「頂山太陽能電廠」雖然在銀行融資太陽能廠裡是一個很小案場，商業利益利潤不大，但是能回饋偏鄉，透過創生機制，讓人口外移的社區生命力重新再發光，老人家一起來吃飯聊天備感溫馨，意義非凡。

李長庚也說，國泰同仁發宏願要「燃燒脂肪，照亮世界」，自2016年開始發願員工每減1公斤公司捐1百元蓋太陽能板」，攜手多元策略夥伴發展綠能公益。他說，一個小小的想法需要天時地利人和的幫忙，這三年攜手來自不同領域、約10個策略夥伴，才完成台灣首宗金融業再生能源轉供購電（Power Purchase Agreement， PPA），期待這只是一個開始，希望能翻轉農村，讓更多年輕人回到家鄉與家人一起，協助人口外移社區永續共榮。

國泰金控自2016年起開始以「員工減重、大地減碳、社會共榮」為宗旨，減重發展綠能公益，「每減1公斤公司捐1百元蓋太陽能板」，國泰金「大腹翁小腹婆」減重競賽舉辦7屆下來吸引超過7萬人次的員工、眷屬、客戶參與，累計減重超過12萬公斤，因此約有1100多萬元投入設置太陽能屋頂。

國泰將2019-2021年的捐贈金額作為太陽能屋頂基金，於進行建置點最小衝擊評估後，設置於後港國小頂山分校屋頂設置，太陽能板產生之綠電由國泰於未來20年內全數購回，發電收益一年35萬元由「頂山樂活發展協會」運用於頂山社區營造、推動長者健康專案「來呷飯」，鼓勵高齡長者走出家門，透過參與、互動和分享強化身心健康。此種綠能公益模式是少見的創舉。

國泰金控自2016年起開始以「員工減重、大地減碳、社會共榮」為宗旨，攜手多元策略夥伴發展綠能公益，2018年完成第一案位於屏東「陽光永久屋」的建置，而第二案座落於台南七股頂山社區「後港國小頂山分校」的太陽能電廠亦將於今年12月底設備完工。前者平均每年發電量約11萬5719度，相當於341個家庭的年使用量，而後者平均預估發電量8萬7074度，約257戶家庭年使用量。

國泰金表示，結合員工減重、企業捐款、地方政府支持的綠能公益專案，除活化公有屋頂的閒置空間，也讓企業公益行動促進綠能發展，期望能號召更多人、更多團體／企業參與，一起發掘綠能產業背後的社會價值，促成環境與社會共好。

天泰管理顧問董事長陳坤宏表示，頂山太陽能電廠12月底完工，預計明年中可開始有售電利益回饋社區。此案可作為一個經典，一是除了綠能公益之外，同時解決了企業購買綠電的困擾。經費透過國泰大腹公小腹婆的企業結餘支持，產出綠電由企業來收購，而不是跟銀行融資，是ESG（環境、社會、公司治理）與CSR（企業社會責任），解決小小公民電廠規模經濟不夠的問題，不用依賴其他的金融工具，在企業支持下，全民公益電廠可以遍地開發。

陳坤宏說，電廠跟銀行談專案融資一般需要至少6~8個月之久，而且全新電廠從規畫、走完電業法、興建到售電可能要耗時18~24個月之久，而且140~150坪屋頂型太陽能小電場（2MG以下），跟270MG大型地面型光電廠規模差異相當大，但是從申設流程包括核發執照、設備完工、賣電轉售各種等流程需要耗費的時間是一樣久，例如此次天泰要把電賣給瓦特、瓦特賣電給國壽再簽一份展工契約、台電再簽一份、能源局跟瓦特再簽一份聲明，四份要件要簽，從完工到賣電還要再半年的時間。希望透過更多倡議來減化小電廠轉供賣綠電流程，不然小電廠也要花這麼長的時間，不符企業需求。李長庚補充說，台灣綠電不足時，中間流程能否從6個月縮短到1、2個月，是台灣需要的。

國泰金控長期支持再生能源，更在今年承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，於2030年台灣據點全面使用綠電。國泰透過再生能源轉供購電協議（PPA）直接向瓦特先生購買「頂山太陽能電廠」的發電，將太陽能板所產生之綠電回購後自用，此交易型態即「電證合一」，於實踐企業永續行動中，助力國泰金控邁向RE100及能源自主之路。

台南市七股區頂山里里長陳博靜是促成此案的關鍵人物，三年來引頸期盼，終於看到太陽能電廠的設備完工。活動當日中午辦理了「來呷飯」活動，陳博靜表示，希望透過長者共餐活動，讓高齡長者走出家門，延緩頂山長輩的老化速度，提升頂山社區高齡人口的生活品質，今天是第一次試辦，效果非常不錯，許多平常不願意出門的長輩都來共襄盛舉。