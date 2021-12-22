連五降！11月失業率3.66% 就業再回溫

主計總處今天公布11月失業率，隨著經濟活動持續回溫， 11月就業人數為1147.7萬人，較上月增加3.2萬人，失業人數也減到43.6萬人，較上月減少2萬人，11月失業率為3.66%，較上月下降0.17個百分點，已連續五個月下降，為2001年以來同月新低。不過1至11月就業人數平均1144.4萬人，仍較去年同期少5.8萬人，仍未回到疫情前水準。

主計總處表示，11月失業率3.66%，較上月續降0.17個百分點，經季節調整後失業率為3.71%，較上月降0.13個百分點。1至11月失業率平均3.98%，仍較去年同期上升0.12個百分點。

主計總處指出， 11月就業人數1147萬7000人，較上月增加3萬2000人、0.28%，服務業部門增加人數2萬2000人最多，其中以批發零售業增加1萬人最多，其次是住宿及餐飲業增加5000人。工業部門及農業部門則分別增加9000人及1000人。整體而言，11月就業人數仍較去年同月減少4萬3000人、0.37%，也就是受疫情影響的就業人口，仍未完全回復就業。

11 月失業人數為43萬6000人，較上月減少2萬人、4.38%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少8人，初次尋職失業者及因對原有工作不滿意而失業者都減4000人；與上年同月比較，失業人數減少1萬3000人。1至11月失業人數平均47萬5000人，較上年同期增加1萬3人。

至於因為業務不振、無法找到工時大於35小時的人數，11月為22萬9000人，較上月再大減6萬4000人，也較6月高峰的98.4萬人，大幅減少。但與歷年同月相較仍多出2到3萬人。

主計總處表示，以教育程度來看，大學程度者失業率5.14%最高，高中、高職3.48%；年齡層觀察，15至19歲者失業率8.62%，20至24 歲12.19%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25 至 29 歲者失業率為6.23%，30至34歲者降至3.57%。