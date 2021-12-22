失業率連5降！11月失業率3.66% 近七個月來最低

國內疫情趨緩，商業活動陸續恢復，勞動市場也逐漸回溫。主計總處今（22）日發布11月失業率為3.66%，較10月續降0.17個百分點，呈連續五個月下降走勢，也是近七個月來最低水準，和今年4月相當。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，國內失業率已明顯趨緩，但是疫情影響情況還在。不過，由於受惠年終節慶增加廠商用人需求，預估12月失業率還會續降，約會降0.04~0.08個百分點。

陳惠欣指出，11月因經濟因素，包括業務不振、無法找到工時大於35小時的工作及季節關係，致周工時未達35小時就業者為22.9萬人，較上月減少6.4萬人，但若和以往的11月相較，仍還有2~3萬人的差距。此外，從失業原因觀察，今年5月受疫情影響，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者15.5萬人，雖月減8,000人，但仍較疫情前的4月還多3.3萬人。

陳惠欣強調，從上述二項勞動指標觀察，目前國內勞動供需市場雖有改善，但疫情影響情況還在，且是否再受到疫情干擾或全球經濟狀況影響，也需密切觀察。

主計總處指出，11月失業人數為43.6萬人，較上月減少2萬人或4.38%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少8,000人，初次尋職失業者及因對原有工作不滿意而失業者亦均減4,000人。11月就業人數1,147.7萬人，較上月增加3.2萬人或0.28%，其中，服務業增加2.2萬人、工業及農業也分別增加9,000人及1,000人。