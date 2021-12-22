台灣產控協會籲掌握機會 打造產業國家隊

台灣產業控股協會本周一(20日)在台北舉辦第三次會員大會，邀請富采投控董事長李秉傑等產官各界人士進行研討，探討台灣在疫後全球經濟環境中該如何善用機會，為企業的國際化發展突圍。

應邀致詞的經濟部工業局局長呂正華指出，台灣過去很多產業採取策略聯盟，例如A Team讓腳踏車的產業鏈進行整合，這個模式影響了工具機的廠商組成M Team進行類似的整合等等。

近年來很多企業回台投資，如果要進一步要建立國家隊的規模與實力，促成企業採用產業控股的結構，需要產業部會之間進行更多交流溝通。呂正華指出，「工業局會盡力協助產業，或透過國發會協助跨部會的溝通」。

疫後全球經濟復甦，台灣經濟成長與防疫成效受到全球矚目，台灣經濟研究院院長張建一認為，台灣在未來5-10年扮演扭轉局勢的關鍵角色，建議產業努力的方向有三：

一、在全球產業扮演更關鍵的角色：包括維持產業領先地位、搶占全球供應鏈的核心地位。

二、建構更完整的產業生態系，例如半導體等製造業產業鏈。

三、強化競爭力：包括全鏈智慧化、數位化轉型以及品牌設計加值。

張建一認為，台灣企業必須善用機會，讓中堅企業結盟打群架以發揮整合綜效，台經院在未來政策與議題的推動上，將協助政策部門與產業進行溝通與整合。

產業控股目前在台灣以大聯大為最佳典範案例，今年初成立的富采投控也採用這個管理模式，本次研討會邀請今年初由晶電與隆達共同成立的富采投資控股董事長李秉傑進行與談。

李秉傑指出，2017年晶電就已有產業控股的想法，主要是晶電看好未來五到十年Mini LED以及Micro LED的發展，且需考量終端客戶的需求提供模組化的完整解決方案。當時制定企業發展策略時，已經隱約預見將走向尋找適合的產業鏈夥伴進行上下游封裝模組的整合。

他認為，2020年與隆達合組富采投資控股，是在清楚的策略路徑上遇到成熟的時機與對象，因此洽談之後一拍即合，快速進行合組。

李秉傑指出，過去晶電前後合併過七家公司，都是吸收式合併，但與隆達共組產業控股之後，進入兩家公司共治的階段，兩家公司原先有各自發揮的領域，也有重疊的部分，要如何善用競合的正面效應，開創更多管理或商機的綜效，是相當關鍵的管理挑戰。

他希望汲取大聯大在產業控股的管理經驗，「企業合組要做大、做強不難，但要如何共好、共贏，是一個我們也還在學習的功課」。

主持論壇的福邦證券董事長黃顯華指出，外界多認為大聯大能夠成功推動產業控股，需要歸功於董事長黃偉祥，但到底產業控股的管理挑戰是什麼？

大聯大董事長黃偉祥認為，產業控股有別於吸收式併購，是採取兄弟共治的概念，所有加入的企業透過產控的架構，共同治理、共同管理，如何讓子公司信任控股母公司設定的決策與願景有足夠的公平性與獨立性，進而讓控股扮演更明確的角色，為共組初期的重要挑戰。