啟動後疫新生活 Panasonic建築設備新品打造「New Normal」住宅

新冠肺炎蔓延全球，學習「與病毒共存」是生活新思維，抗疫新生活型態也成為未來趨勢。在「與疫情共存」時代下，Panasonic今年以「New Normal」新空間概念提供民眾最佳的住宅整體解決方案，新商品發表以「IAQ空氣品質的改善」、「抑菌、抑制病毒提案」以及「上質空間與生活風格」等三大區域，賦予住宅空間全新樣貌。

Panasonic建築設備新品日本製L-class系統廚具，讓廚房進化到生活工作站(圖為台灣松下銷售 建築設備營業本部總經理 真下宗治) 圖／Panasonic提供

由於病毒傳播主要有空氣感染、飛沫傳染、接觸傳染等三大途徑，因此現在民眾在生活中相當重視空氣品質，尤其室內外空汙加上飛沫與交互傳染的風險，室內的空氣交換就成為重要角色。Panasonic全熱交換器全面搭載PM2.5濾網，經SGS測試可過濾PM2.5達99.9%，有效淨化空氣品質，另外，還有搭載nanoeTM X健康科技的空調空質商品陣容，可有效抑制新冠病毒SARS-Cov-2達99.9%，加上全方位IAQ解決方案系統，讓住宅生活空間變得更清新、更健康。

居家生活中像是室內門把手、電器開關、地板或是衛浴空間等是最常接觸的感染高風險區域，如何降低感染風險成為生活一大課題。從進家門起，透過非接觸的Panasonic熱感自動開關，可自動感應亮燈及熄燈，零接觸有效減少室外病菌帶入屋內；而具有除菌功能的電子衣櫥，藉由UV紫外線與高溫蒸氣的雙重除菌，一掃外出衣物帶回的細菌；擁有抑菌抑制病毒加工塗層的室內門把手與木地板，除通過SIAA認證、日本JIS最高標準認證F四星等級外，木地板還取得日本KID DESIGN獎，不只安心安全、耐髒汙，還能配合住宅多樣設計風格。此外，搭載便蓋自動掀起、閉合及蓋下後自動沖水的A La Uno全自動洗淨馬桶，透過泡沫洗淨三層防護可減少噴濺與細菌飛散，是居家防疫重要的商材之一。

Panasonic建築新商品發表會展現上質生活的客廳空間，讓消費者可以更自在享受居家時光 圖／Panasonic提供

而本次「New Normal」中的「上質空間的生活型態」，是希望住宅不再只是單純居住場所，能轉化為享受人生的地方。日本製的L-class系統廚具，讓廚房進化到生活工作站，充分活用細部空間搭配優美設計，加上符合人體工學的大容量收納與易清潔材質設計，料理更輕鬆，自在享受用餐時光。而Panasonic新式日本製高水準LED禪風吸頂燈的新細木紋調設計、調光調色、看家定時、睡眠定時等功能一應俱全，搭配Glatima高級系列開關插座，搭配玻璃、金屬、木質等新材質蓋板，打造自我風格空間質感。

在大環境及消費者生活型態改變下，Panasonic以「New Normal」為提案，並持續致力於商材講究與創造住宅價值，提供大家更完善的居家生活品質，一起享受新住宅生活！

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