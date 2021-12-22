快訊

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

「百年一遇」是藉口？馬來西亞大洪水的人禍民恨

中研院示警通膨風險 「四原因」估明年CPI年增率2.04%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

關於2022年台灣經濟情勢展望，中研院經濟研究所今（21）日示警指出，「復甦延續但通膨風險升溫」，預期明年經濟成長率3.85%，不僅相較其他研究機構來得低，同時預期2022年消費者物價指數（CPI）年增率為2.04%，會比今年的2.01%來得更高，是目前國內研究機構當中最高，預估通膨情勢嚴峻。

中研院經濟研究所今舉行「2022年台灣經濟情勢總展望」記者會，預估2021年經濟成長率將達到6.04%。2022年，則可能受到供應鏈瓶頸及通膨因素影響，全球經濟動能將有所趨緩，不過國內隨疫苗接種率漸次提升，預期消費亦將回溫，經濟成長可望維持，但在考量高基期因素下，預期2022年經濟成長率為3.85%，未破4%。

尤其值得注意的是，到目前為止，各經濟機構預測今、明兩年CPI都在2%以下，主計總處預測值為1.98%、1.61%，中經院則預測1.90%、1.77%，都是明年比今年低。但是中研院最悲觀，認為明年比今年嚴重，而且連續兩年全年都會破2%。

中研院經濟所研究員周雨田表示，中研院預期明年物價上漲壓力將持續增加，主要有四個原因，包括：Omicron病毒爆發，延長供應鏈與運輸物流阻塞，全球供需失衡狀況將持續惡化；其次則是國際大宗原物料上漲，廠商生產成本提升將轉嫁至商品售價上。

以及今年房價漲勢也將反映到明年及未來的房租，因為房租占消費者物價指數（CPI）權重達14.3%，再加上明年基本工資、軍公教薪資調漲，亦將推升消費需求與物價壓力。

周雨田說，「我們覺得明年CPI 通膨升溫有可能會持續得比較久一些」，但高於2%這個數字，也並不全然都是負面的狀況，溫和的物價成長對景氣復甦是有正面效果。但，之所以中研院認為目前通貨膨脹的問題比一般大家認為來得嚴重，還有一個原因，因為美國的通貨膨脹情況沒辦法很快緩解，台灣物價上漲的壓力短期內也難降溫。

此外，中研院經濟研究所也提醒，展望未來，面對新的變種病毒風險，各國抗疫政策不同，導致貿易運輸延宕，全球供應鏈紊亂以及商品供給瓶頸。國際貨幣基金組織（IMF）及經濟合作暨發展組織（OECD）皆於近期調降全球經濟成長率和調高通膨預測值，顯示經濟復甦的不確定性擴大。

而美中經貿紛爭，全球關鍵供應鏈競爭等地緣政治風險，亦牽動我國外貿的成長力道。以及消費者面臨通膨壓力漸增，應慎防自我實現預期效應產生的通膨預期，以及主要國家緊縮貨幣政策對金融市場的波動等因素，都可能影響明年景氣復甦力道。

消費者物價指數 通膨 中研院

延伸閱讀

打房難擋塞港通膨 賴正鎰：明年房價再漲10%

REITs 躍資金避風港

Omicron病毒恐使本季全球經濟成長腰斬、拉高通膨

貸款戶注意！央行總裁楊金龍：最快明年下半年升息

相關新聞

中捷員工元旦起加薪7% 盧秀燕：不會增加支出

台中捷運公司董事會昨通過調薪案，全體員工調薪7%，報市府核定。市長盧秀燕今表示，中捷調薪幅度是還給2018年未調整的3%...

中研院上修今、明年GDP 悲觀預測CPI破二創所有機構最高

中央研究院經濟研究所今天發布最新經濟預測，今年下半年因為主要國家推動基礎建設，台灣對外貿易表現佳，上修今年經濟成長率達6...

憂兩岸擦槍走火？敏感指標新台幣會說話 謝金河：貨幣效應明年衝擊全球

貨幣的效應

議顏堂再度成質詢焦點 NCC：已發函電視台啟動自律機制

「議顏堂」一案延燒將近兩周，今日再度成為立法院交通委員會關注焦點之一，立法委員洪孟楷、傅崐萁、曾銘宗都對NCC（國家通訊...

公辦都更首案圓山開工 2025年完工可創114億開發價值

「捷運圓山站西側公辦都更案」今上午在捷運圓山站西側基地舉辦開工典禮。行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇均出席。徐國勇表示，本...

勞保紓困貸款30日起受理申請 每人最高10萬

新一年度勞保紓困貸款即將開辦，勞保局今天宣布，將於30日開始受理申請，每人最高可貸款額度新台幣10萬元，年利率1.28%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。