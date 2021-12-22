中研院示警通膨風險 「四原因」估明年CPI年增率2.04%

關於2022年台灣經濟情勢展望，中研院經濟研究所今（21）日示警指出，「復甦延續但通膨風險升溫」，預期明年經濟成長率3.85%，不僅相較其他研究機構來得低，同時預期2022年消費者物價指數（CPI）年增率為2.04%，會比今年的2.01%來得更高，是目前國內研究機構當中最高，預估通膨情勢嚴峻。

中研院經濟研究所今舉行「2022年台灣經濟情勢總展望」記者會，預估2021年經濟成長率將達到6.04%。2022年，則可能受到供應鏈瓶頸及通膨因素影響，全球經濟動能將有所趨緩，不過國內隨疫苗接種率漸次提升，預期消費亦將回溫，經濟成長可望維持，但在考量高基期因素下，預期2022年經濟成長率為3.85%，未破4%。

尤其值得注意的是，到目前為止，各經濟機構預測今、明兩年CPI都在2%以下，主計總處預測值為1.98%、1.61%，中經院則預測1.90%、1.77%，都是明年比今年低。但是中研院最悲觀，認為明年比今年嚴重，而且連續兩年全年都會破2%。

中研院經濟所研究員周雨田表示，中研院預期明年物價上漲壓力將持續增加，主要有四個原因，包括：Omicron病毒爆發，延長供應鏈與運輸物流阻塞，全球供需失衡狀況將持續惡化；其次則是國際大宗原物料上漲，廠商生產成本提升將轉嫁至商品售價上。

以及今年房價漲勢也將反映到明年及未來的房租，因為房租占消費者物價指數（CPI）權重達14.3%，再加上明年基本工資、軍公教薪資調漲，亦將推升消費需求與物價壓力。

周雨田說，「我們覺得明年CPI 通膨升溫有可能會持續得比較久一些」，但高於2%這個數字，也並不全然都是負面的狀況，溫和的物價成長對景氣復甦是有正面效果。但，之所以中研院認為目前通貨膨脹的問題比一般大家認為來得嚴重，還有一個原因，因為美國的通貨膨脹情況沒辦法很快緩解，台灣物價上漲的壓力短期內也難降溫。

此外，中研院經濟研究所也提醒，展望未來，面對新的變種病毒風險，各國抗疫政策不同，導致貿易運輸延宕，全球供應鏈紊亂以及商品供給瓶頸。國際貨幣基金組織（IMF）及經濟合作暨發展組織（OECD）皆於近期調降全球經濟成長率和調高通膨預測值，顯示經濟復甦的不確定性擴大。

而美中經貿紛爭，全球關鍵供應鏈競爭等地緣政治風險，亦牽動我國外貿的成長力道。以及消費者面臨通膨壓力漸增，應慎防自我實現預期效應產生的通膨預期，以及主要國家緊縮貨幣政策對金融市場的波動等因素，都可能影響明年景氣復甦力道。