中捷員工元旦起加薪7% 盧秀燕：不會增加支出

台中捷運公司董事會昨通過調薪案，全體員工調薪7%，報市府核定。市長盧秀燕今表示，中捷調薪幅度是還給2018年未調整的3%，加上明年軍公教調薪4%，同步明年1月1日起生效，所增人事經費將督促公司控管用人數，明年用人預算額數勻支，不會因此增加支出。

盧秀燕指出，中捷公司董事會昨晚通過調薪案，此次調薪7%，主要是台中捷運公司同仁的薪資，除董事長外，其餘全是勞工，當初訂定薪資時就比其他的捷運公司低很多，加上107年公務人員曾調過一次薪水，然捷運公司當時沒有調整，這兩個因素加起來造成台中捷運公司的薪資長期偏低，甚至有不足法定勞資規定最低薪資的標準，所以市府這次拍板調整加薪7%。

中捷公司指出，台中捷運公司為市府百分之百持股的公營事業，員工薪資是參考北捷公司100年薪資結構訂定，公司106年成立迄今皆未調整，107年軍公教人員調薪3%，中捷也未跟進調整，但各同業薪資近年已多次調整，導致中捷薪資水平較同業已明顯落後8.6%至20.8%，造成人員離職率居高不下、留才不易。

中捷公司表示，台中捷運綠線已於今年4月份正式通車營運，營運績效尚稱良好，中捷公司考量現有薪給、與同業的薪給差距、基本工資的落差等因素，於明年的公務員調薪併同提出調整方案，並經昨日中捷公司第二屆第15次董事會審議通過，依程序將報市府核定，全體員工調薪7%，將與軍公教人員調薪同步於明年1月1日起生效。

中捷公司也說明，為配合明年行政院為軍公教調薪4%，另加上公司在107年未調整的3%，以拉近與同業薪資差距，因此核准調薪幅度7%，是保障員工合理薪酬及提升優秀人才留任意願，調薪後增加的用人費用將督促中捷公司以控管用人數，於明年用人預算額數勻支，不會因此增加預算支出。