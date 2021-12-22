富邦金將與日盛金協商員工安置方案 創造勞資雙贏

富邦金控（2881）與日盛金控（5820）、日盛金工會、日盛銀工會自今年7月啟動員工權益議題的協商，12月17日與日盛銀工會就員工安置方案主要條件達成初步共識，預計12月29日與日盛金工會協商會議，富邦金控持續秉持誠信協商原則與工會對話溝通，以期達成雙方共識，創造勞資雙贏。

富邦金控與日盛金控自今年7月與二工會啟動員工權益議題的協商，由於日盛金工會、日盛銀工會二者互不隸屬，各自代表其會員進行協商，基於尊重二工會個別協商之代表性，富邦金控自今年10月下旬起，即分別與日盛金工會、日盛銀工會進行協談，並於12月17日與日盛銀工會就員工安置方案主要條件達成初步共識，會議並由全金聯理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢共同擔任主席，勞動部、臺北市政府勞動局共同見證。

富邦金控與日盛金控也將於12月29日與日盛金工會召開協談會議，該次協談會議仍將由全金聯鍾馥吉理事長及韓仕賢秘書長共同擔任主席，並邀請勞動部及北市府勞動局列席指導。

富邦金控提出之協商版本是經多次與工會充分交流後，在理解工會立場及主張、衡酌市場合併案例，同時兼顧客戶服務及員工權益下，所提出之員工安置方案，也因為完整的溝通與說明，富邦金控方能就員工安置方案與日盛銀工會達成初步共識，未來富邦金控亦將秉持相同的態度與日盛金工會協商。

富邦金控理解並尊重工會為會員爭取權益的立場及態度，即便雙方歷經多次協談尚未能達成共識，也從未中斷協商，並持續透過正式及非正式之協商會議對話溝通。近半年來富邦金控與日盛金工會、日盛銀工會正式與非正式之協商已逾十次以上，均秉持一貫的態度，與工會進行對話並積極參與協商，以期達成共識。面對日盛金工會之訴求及主張，富邦金控仍將以誠信協商的原則，並在兼顧客戶與員工權益的情況下，積極協商，期盼雙方早日達成共識，創造勞資雙贏。