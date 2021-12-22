中研院上修今、明年GDP 悲觀預測CPI破二創所有機構最高

中央研究院經濟研究所今天發布最新經濟預測，今年下半年因為主要國家推動基礎建設，台灣對外貿易表現佳，上修今年經濟成長率達6.04%，明年經濟成長可望維持，但因高基期，2022年實質經濟成長率為3.85%。不過，經濟所認為能源市場供給與需求失衡情形，以及因原料短缺、物流運輸等問題致大宗物品價格上漲，廠商生產成本將轉嫁至商品售價，通膨問題將從今年延續到明年，預測今年及明年消費者物價指數（CPI）都會破二，分別是2.01%、2.04%，是所有機構預測最高。

到目前為止，各經濟機構預測今、明兩年CPI都在2%以下，主計總處預測值為1.98%、1.61%，中經院則預測1.90%、1.77%，都是明年比今年低。但是中研院經濟研究所最悲觀，認為明年比今年嚴重，而且連續兩年全年都會破2%，預告通膨情勢嚴峻。

中研院經濟所分析，2021年因全球積極推展新冠肺炎疫苗接種，經濟逐步復甦。國內也在7月底疫情減緩，對外貿易在主要國家推動基礎建設與數位轉型加速推動下穩健擴張，第三季實質GDP年成長率達3.70%，預估2021年經濟成長率將達到6.04%。展望2022年，受供應鏈瓶頸及通膨因素影響，全球經濟動能將有所趨緩，而國內隨疫苗接種率漸次提升，預期消費亦將回溫，經濟成長可望維持，在考量高基期因素下，預期2022年實質經濟成長率為3.85%。

就各項表現來看，民間消費部分，疫情衝擊第二、三季使民間消費呈現負成長，限縮民眾對餐飲、大眾運輸與休閒娛樂等消費力度，第三季實質民間消費年減5.60%。進入第四季傳統採購旺季及疫情推升網購需求，且在振興五倍券及各部會加碼券政策激勵下，預測第四季實質民間消費成長3.56%，併計前三季後，預估2021年實質民間消費成長率年增0.05%。若疫情穩定，消費者信心回升，且明年度調漲基本工資及軍公教薪資，所得效果將有助明年內需逐漸復甦，預期2022年實質民間消費成長率為5.27%。

民間投資部分，半導體等科技大廠及相關供應鏈持續擴大投資，電信業者積極投資5G基礎建設，第三季實質民間投資年增率為24.63%，預估2021年民間投資成長率將調升至18.75%。明年供應鏈在地化投資延續，高基期因素下，實質民間投資年成長2.32%。另外，政府推動都更改建及公共綠能設施投資，預計全年實質固定資本形成2021年、2022年年增率分別成長14.85%、2.68%。

至於對外貿易，今年全球景氣回升，需求動能擴張，出口推升進口，預估2021年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為16.78%與18.57%。由於數位化商機與新興科技應用迅速成長，有助維繫明年出口動能，但國際物流及供應鏈問題增加外貿不確定性，且高基期影響下，預期2022年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為3.41%與2.77%。

物價方面，躉售物價指數(WPI)由於各國經濟脫離疫情陰霾推升需求，能源市場供給與需求失衡情形浮現，導致能源價格上揚，大宗商品價格因原料短缺、物流運輸等問題，預估今年CPI與WPI成長率將分別年增2.01%與9.55%。明年全球通膨問題持續，顯著走升的躉售物價指數估計將會向消費者物價蔓延，應注意消費者物價的遲延效果，廠商生產成本上升亦將轉嫁至商品售價上，預期2022年CPI與WPI成長率分別為2.04%與4.04%。